Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Lausig kalt war es am vergangenen Wochenende. Am Freitag vor einer Woche blieben wir unter fünf, am Sonnabend sogar unter vier Grad. Am Sonntag und Montag kamen wir dann wieder nah an 10 Grad heran. Die Kälte haben wir erst einmal überstanden, richtig durchstarten will der Frühling aber noch nicht.

Am Freitag ist es wechselnd bewölkt und lediglich am Nachmittag kann es hier und da etwas tröpfeln. Mit 13 bis 15 Grad wird es angenehm warm. Am Sonnabend ist es bedeckt und es regnet häufig. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und es gibt noch Schauer. Örtlich kann es Gewitter mit Graupel geben. Der Wind weht mäßig bis frisch und in Böen aus Südwest. In Gewitternähe kann es stürmische Böen geben. Die Temperaturen gehen deutlich zurück und liegen nur noch bei 8 bis 10 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klart es zunehmend auf. Am Sonntag erwarten wir in der Frühe dann nur noch 2 Grad, mit örtlichem Bodenfrost. Der Sonntag bringt uns neben vielen Wolken auch etwas Sonne. Der in der Nacht eingeschlafene Wind frischt immer mehr auf, am Abend kann es auch wieder Schauer geben. Mit 11 bis 12 Grad wird es wieder etwas wärmer.

In der nächsten Woche gibt es dann einen ersten Gruß vom Sommer, denn am Dienstag und Mittwoch kommen wir ganz dicht an die 20 Grad heran. Leider wird das wahrscheinlich nur ein Intermezzo bleiben. Pünktlich zu den Osterfeiertagen zeigt die Temperaturkurve nach unten. Es könnte sogar nicht einmal für zweistellige Temperaturen reichen, auch Schauer scheinen möglich. Ostern 2021 könnte ein Fest zum Vergessen werden, was dann auch irgendwie zur Stimmungslage passen würde.

Kaum Niederschlag in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Über die Temperaturen der vergangenen Woche haben wir schon gesprochen. Sie sorgten dafür, dass der März 2021 kurz vor Schluss um 1,4 Grad unter dem langjährigen Mittel der Referenzperiode von 1991 bis 2020 liegt. Neben den kühlen Temperaturen gab es in der vergangenen Woche auch drei Regentage. Die Niederschlagsmengen waren aber verschwindend gering und lagen zwischen 1 Millimeter pro Quadratmeter in Bestensee und 2 Millimetern in Luckenwalde und in Baruth. Auf das Monatsmittel hatte das praktisch keine Auswirkung.

Bisher haben wir etwa 56 Prozent des langjährigen Mittels erreicht, was bedeutet, dass der März 2021 viel zu trocken ausfallen wird. Bis zum Monatsende haben die Wettermodelle nur noch 2 bis 3 Millimeter im Programm. Dafür gab es reichlich Sonnenschein. Den meisten bekam Luckenwalde mit 32 Stunden ab. Da konnten Bestensee (25) und Baruth (21) nicht mithalten. Mit bisher 66 Prozent des Solls liegen wir deutlich hinter dem Mittel zurück, die 100 Prozent scheinen auch hier unerreichbar.

Der erste Frühlingsmonat des Jahres 2021 wird also deutlich hinter unseren Erwartungen zurückbleiben. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das mit dem zweiten Frühlingsmonat werden wird – dem April. Bis zum Ende der ersten Aprildekade bleibt es offenbar kühl, mit Tageswerten um die 10 Grad. Dazu scheint es ab Ostern auch zunehmend feuchter und windiger zu werden. Das sieht aus wie richtiges Aprilwetter.

Das Ganze wird durch das Langzeitmodell aus den USA gestützt. Dort soll der April am Ende bei den Temperaturen eine Punktlandung hinlegen. Das gilt übrigens auch für den Mai. Erst im Juni soll es wieder deutlich, nämlich zwei Grad, wärmer werden als im langjährigen Mittel. Das Langfristmodell des Deutschen Wetterdienstes sieht das genauso. Von April bis Juni soll es keine Abweichung von der aktuellen Referenzperiode geben.

Ein durchwachsenes Jahr 2021?

Schließlich fällt auch im Hundertjährigen Kalender der April 2021 kühl aus. Erst in der letzten Dekade verirren sich zunehmend warme Tage in seine Prognosen. Selbst die Bauernregeln, wie könnte es anders sein, bieten kaum Alternativen. „Ist an Rupert der Himmel wieder rein, so wird er’s auch im Juli sein“, so heißt es für den trüben und regnerischen Sonnabend. Der Montag wird grau mit Schauern, aber wenigstens warm und sagt uns wie der Frühling wird: „ Wie der 29. März, so der Frühling.“

Warmes, aber graues Wetter am Dienstag soll das Wetter für den Sommer vorgeben: „ Wie der 30. März, so der Sommer.“ Zumindest für den Herbst sieht es dann aber gut aus: „Wie der 31. März, so der Herbst.“ Das würde dann recht warmes und recht freundliches Wetter bedeuten. Es sieht also nach einem eher durchwachsenem Jahr 2021 aus.

Von Karl-Heinz Krebs