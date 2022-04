Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Das lange Osterwochenende brachte uns, mit Ausnahme vom Freitag, bestes Frühlingswetter. Nur die Temperaturen hätten gerne noch zwei bis drei Grad höher liegen können. Am Karfreitag blieben wir sogar noch im einstelligen Bereich hängen, auch wenn Baruth mit 9,8 Grad dicht an die Zehn heranrückte. Während Baruth am Freitag noch der wärmste Ort der Region war, reichte es dort am Sonnabend mit 12,6 Grad nur zum dritten Platz. Hier war es in Luckenwalde mit 13,9 Grad am wärmsten.

Luckenwalde fährt Temperatur-Tagessieg ein

Der Tagessieg am Sonntag ging dann nach Luckenwalde. Hier wurden 15.,7 Grad gemessen. An den anderen beiden Stationen war es mit Werten knapp über 15 Grad ebenfalls mild. Der Montag war dann der wärmste Tag des Wochenendes. Hier kletterte das Thermometer in Luckenwalde auf 16,4 Grad. Der Frost spielte leider auch wieder eine Rolle. Am Sonntag- und am Montagmorgen gab es eigentlich überall Luftfrost. Am kältesten war es am Sonntag. Hier meldete Baruth für diese Jahreszeit fasst schon eisige -3,9 Grad. Mit den Temperaturen der vergangenen Tage, gab es kaum Veränderungen beim Monatsmittel. Das liegt jetzt um 2,6 Grad unter dem Mittel der Referenzperiode 1991 bis 2020. Der Monat ist also schlicht zu kalt. Daran wird sich auch bis zum Monatsende nichts mehr ändern. Offen ist nur noch, wie groß die Abweichung ausfallen wird.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Über Ostern schien auch häufig die Sonne. Den meisten Sonnenschein bekam Luckenwalde mit 50 Stunden ab. Auch die 45 Stunden in Baruth und in Bestensee können sich sehen lassen. Damit haben wir knapp 60 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Am Ende werden wir die 100 Prozent nicht erreichen.

Niederschlag gab es auch, sogar an drei Tagen. Regen wollen wir dieses Getröpfel aber nicht nennen. Die Niederschlagsmenge lag zwischen 1 und 3 mm/m². Gibt es an den letzten Tagen dieses Monats noch einmal die gleiche Menge Niederschlag, dann würde das trotzdem reichen, um das Monatssoll zu erfüllen. Mag man angesichts der herrschenden Trockenheit kaum glauben. Am Mittwoch habe ich Kartoffeln gelegt und die Erde war wie feiner Staub.

TF und LDS: Es bleibt relativ kühl, die Sonne scheint sparsam

In den nächsten Tagen wird sich die Wasserbilanz bestenfalls geringfügig verbessern. Es bleibt relativ kühl und die Sonne scheint eher sparsam.

Heute ist es zunächst bedeckt mit Regen. Der hört am Mittag auf und es beginnt aufzulockern. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. Das Thermometer pendelt zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht ist es bei Tiefstwerten von 2 bis 5 Grad meist sternenklar. Morgen erwartet uns dann ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Allerdings frischt der Nordostwind auf und weht mäßig bis frisch. Mit 12 bis 16 Grad wird der Sonnabend der wärmste Tag des Wochenendes. In der Nacht verdichten sich die Wolken und am Morgen kann es hier und da einen kurzen Schauer geben. Mit 5 bis 7 Grad ist die Nacht recht mild. Am Sonntag ist es dann meist stark bewölkt bis bedeckt. Der Wind weht erneut mäßig bis frisch aus Nordost. Mit 10 bis 14 Grad wird es wieder kühler. In der Nacht ist es bei Werten zwischen 3 und 7 Grad meist bedeckt.

Die nächste Woche bringt uns dann immer noch nicht den Frühling. Nach einer kleinen Temperaturdelle zu Wochenbeginn, werden ab Mittwoch etwa 15 Grad erwartet. Zum Wochenende könnte es wieder etwas kühler werden, dafür soll dann die Sonne zurückkommen. Regen gibt eher weniger und wenn dann zum Wochenbeginn.

Hundertjähriger Kalender hat graues Wetter nächster Tage im Programm

Für den heutigen Tag, gibt es eine Bauernregeln, die schwer zu interpretieren ist: Gewitter vorm Georgiustag (23. April) folgt gewiss noch Kälte nach. Es hat zwar in den vergangenen Wochen hier und da mal geblitzt, aber zählt das schon als Gewitter? Eine andere ist dagegen ganz einfach zu deuten: Wenn vor Georgi Regen fehlt, wird man hernach damit gequält. Der März hat sein Monatssoll fast doppelt erfüllt, der April wird fast eine Punktlandung schaffen. Regen hat also nicht gefehlt. Auch eine Bauernregel für morgen, können wir getrost abhaken: „Ist’s an Georgi hell und warm, gibt’s noch ein Wetter, dass Gott erbarm. Der Sonnabend wird weder hell noch warm werden. Da wir am Sonntag keinen Frost bekommen, fällt auch diese Bauernregel aus: Wenn’s friert an Sankt Fidel, bleibt’s 15 Tag noch kalt und hell.

Der hundertjährige Kalender hat das graue Wetter der nächsten Tage im Programm, allerdings auch zu viel Regen. Demnach gibt es heute und morgen: „raue Luft mit Regen“. Am Sonntag und Montag heißt es „viel und kalter Regen“ und für den Rest der Woche bis zum Freitag: „sehr rau, kalt und eingetrübt“.

Von Karl-Heinz Krebs