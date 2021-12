Zeuthen

Wenn die heimischen Vögel im Winter nicht mehr genügend Futter finden, dann sind wir Menschen gefragt. Doch muss beim Füttern einiges beachtet werden. „Die Futtersilos sind als Futterspender gut geeignet, da sie nicht mit Kot verschmutzen können“, erklärt Axel Mieritz vom Naturschutzbund Dahmeland (Nabu).

Axel Mieritz vom Nabu Dahmeland. Quelle: Josefine Sack

An zwei Stellen können die Vögel das Futter entnehmen und müssen so nicht direkt ins Futtersilo hinein, wie es bei herkömmlichen Futterhäuschen der Fall ist. Diese müssen regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt werden und es sollte täglich nur wenig Futter nachgelegt werden.

Wo hängt man das Futterhäuschen am besten auf?

Auch der Ort, wo das Futterhäuschen aufgehängt wird, spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Damit sich keine Katzen anschleichen können, muss die Stelle übersichtlich sein. Zudem sollte der Standort in der Nähe von Büschen und Bäumen sein, die dann als Deckung bei eventuellen Angriffen von Sperbern dienen. In der Nähe befindliche Glasscheiben können zu einer tödlichen Falle werden. Deshalb sollte eine Durchsichtung oder Spiegelung in Fenstern vermieden werden. Eine Abhilfe wäre, gefährliche Scheiben von außen mit geeigneten Aufklebern oder Mustern zu bekleben. Dazu ein Tipp: Es hat sich gezeigt, das Vogelsilhouetten wenig helfen.

Welches Futter ist das Richtige?

Und was sollte gefüttert werden? Zum einen eignen sich als Basisfutter Sonnenblumenkerne am besten. Die Freilandmischungen enthalten zusätzlich andere Samen in unterschiedlichen Größen, die von verschiedenen Arten bevorzugt werden. Zu den häufigsten Körnerfressern gehören Meisen, Finken und Sperlinge. Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amsel, Wacholderdrossel und Zaunkönig sind „Weichfutterfresser“. Für sie kann man in Bodennähe Rosinen, Obst, Haferflocken und Kleie anbieten.

Was Vögel auf keinen Fall fressen dürfen

Meisen mögen besonders gerne Gemische aus Fett und Samen, die man als Meisenknödel kaufen, aber auch selbst herstellen kann. Dabei dürfen keine Plastiknetze verwendet werden. Die Vögel können sich mit ihren Beinen darin verheddern und schwer verletzen. Was keinesfalls gefüttert werden darf, ist salzige Nahrung wie Speck oder Salzkartoffeln. Ebenso kein Brot, da es im Magen aufquillt und schnell verdirbt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Viele Gartenbesitzer haben den Anspruch, dass ihr Garten stets gut aufgeräumt ist. Dabei ist es doch besser, ihn naturnah zu belassen“, sagt Axel Mieritz. Das wäre nicht nur insektenfreundlich, auch Vögel könnten dort natürliches Futter finden.

Vögel im Winter füttern Wichtig bei der Fütterung von Vögeln im Winter ist das richtige Vogelhaus. Da hat sich das Futtersilo bewährt Beim Aufhängen eines Futterhauses muss auf den richtigen Standort geachtet werden. Bei der Auswahl des Futters sollte man darauf achten, welche Vogelarten die Futterstelle besuchen.

So sollte man im Herbst das Laub ruhig liegenlassen, da sich im Laubstreu viele Insekten befinden, die von Amseln und Rotkehlchen bevorzugt werden. Wenn man bei Obstbäumen das gefallene Obst liegen und die noch am Baum befindlichen Früchte hängen lässt, ist das eine wichtige Nahrung.

Was man im Garten beachten kann

Zusätzlich hilft man den Vögeln, wenn samentragende Stauden erst nach dem Winter zurückgeschnitten werden. In den Stängeln überwintern viele Insekten, die als Nahrung dienen. Zudem sind die Stauden im Winter hervorragende Futterquellen.

Lesen Sie auch:

Eine Hauptnahrungsquelle für Vögel sind fruchttragende Gehölze. So ernährt zum Beispiel die Vogelbeere bis zu 63 Vogelarten. Viele Gehölze wie etwa der Holunder sind gerade im Winter eine ideale Futterquelle, aber auch eine Brombeerhecke. „Wir können im eigenen Garten durch naturfreundliche Gestaltung viele Nahrungsquellen anbieten“, appelliert Axel Mieritz.

Von Gerlinde Irmscher