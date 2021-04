Königs Wusterhausen

Die Nachfrage nach Wohnraum im Speckgürtel rund um Berlin ist ungebrochen – und die Mieten dürften in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Das ist das Ergebnis einer Analyse der PREA Group. Das Immobilienunternehmen mit Sitz unter anderem in Berlin hat sich dafür die Miet- und Kaufpreise der vergangenen zehn Jahre angeschaut – und eine Prognose für die Zukunft erstellt.

Das Ergebnis der Analyse, die auch der MAZ vorliegt: In keiner anderen Stadt rund um Berlin werden die Mieten stärker steigen als in Königs Wusterhausen. Die PREA Group hat sich dabei angeschaut, wie viele Mietangebote in den vergangenen zehn Jahren dazukamen und wie sich halbjährlich die Mietpreise veränderten. In Königs Wusterhausen wurde dabei eine Preissteigerung von 3,35 Prozent errechnet – der höchste Wert im Ballungsgebiet. Danach folgen Wildau und Gosen-Neu Zittau.

Tesla und BER sorgen für Arbeitsplätze

Für die kommenden Jahre ist also davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt und Mieten weiter steigen werden. Und auch bei den Kaufpreisen liegt Königs Wusterhausen weit vorne: Nach den Berechnungen des Immobilienunternehmens werden die in Erkner und Gosen-Neu Zittau am meisten in die Höhe gehen, Königs Wusterhausen belegt immerhin den dritten Platz.

In Grünheide entsteht derzeit die Tesla Gigafabrik. Durch die Ansiedlung des Autobauers entstehen in der Region neue Arbeitsplätze – und mehr Bedarf nach Wohnraum. Quelle: Patrick Pleul/DPA

Das liegt nach Angaben des PREA-Sprechers Jasper Radü unter anderem an dem zunehmenden Wohnungsmangel in Berlin, aber auch an den (erwarteten) Arbeitsplätzen rund um den BER und Tesla. Durch die „attraktive soziale Infrastruktur“ mit Kitas, Schulen und einer naturbelassenen Umgebung eigne sich Königs Wusterhausen außerdem für junge Familien, so Radü.

Radloff: Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Rainer Radloff, der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes im Land Brandenburg, kennt diese Entwicklung. „Die Nachfrage nach Königs Wusterhausen steigt“, sagt er im Telefonat mit der MAZ. Je näher eine Gemeinde an Berlin liege, desto gefragter sei sie. Auch er rechnet mit Blick auf BER und Tesla mit einem zusätzlichen Bedarf an Wohnraum. „Und wo viel Bedarf ist, wird es auch teurer“. Gerade im Bereich des Speckgürtels gebe es beispielsweise viele Neubauten, in denen Mieten entsprechend höher seien.

Sorge bereitet ihm, dass Menschen mit niedrigem Einkommen dabei das Nachsehen haben könnten. „Wo Wohnungen knapp werden und teuer, werden die, die auf preiswerten Wohnraum angewiesen sind, darunter leiden“, sagt er. Seine Forderung: Kommunen sollten die verfügbaren Fördermittel nutzen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – sei es in ihren eigenen Wohnungsunternehmen als auch bei der Suche nach Investoren. Er rät auch, künftigen Mietern bei Suche nach Wohnraum nicht nur auf die Kaltmiete zu schauen. Da viele Betriebskosten wie etwa Wasser, aber auch die Grundsteuer über die Kommunen gehen, empfehle sich ein Blick zur jeweiligen Kommune.

Von Johanna Apel