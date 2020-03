Corona-Krise: Zwei Frauen nähen Mundschutzmasken

Wildau

In der Fashionschool von Anke Schönberner herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Eigentlich finden dort Nähkurse statt. Während der Corona-Krise werden dort jedoch Mundschutzmasken aus Baumwollstoff genäht.

Die Stoffe und was die beiden Frauen daraus zaubern: Bunte Mundschutzmasken, die in der schlimmen Zeit jetzt etwas Leichtigkeit in den Alltag bringen sollen. Quelle: Privat

Durch Dick und Dünn

Anke Schönberner macht das nicht allein. Sie hat Verstärkung von Daniela Rüffert, die unter dem Label „Fräulein Mizzie“ bekannt ist. Die Freundinnen gehen durch Dick und Dünn; gemeinsam wollen sie auch diese Krise jetzt meistern. Und nicht nur das. Sie wollen anderen helfen. Vor dem Hintergrund, dass an vielen Stellen bei Hebammen, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Sprechstundenhilfen, Pflegern, bei Leuten im Pflegedienst, aber auch Menschen, die zu Hause Kranke umsorgen, herkömmliche Mundschutzmasken fehlen, kamen sie auf die Idee, solche zu nähen.

Es braucht Positives

„Wir wollen helfen und in dieser wankelmütigen Zeit eine bunte Stütze für alle Menschen sein. Neben all den Hiobsbotschaften braucht es dringend Positives, das uns als Gemeinschaft Mut macht. Besonnenheit, Menschlichkeit und Nächstenliebe können uns eine enorme Hilfe sein“, sagt Anke Schönberner. Deswegen sind ihre Masken nicht weiß oder hellgrün, wie man sie oft in Operationssälen sieht, sondern bunt. „Sie haben Blumen, Karos, Sterne, Punkte, Eichhörnchen, Eulen“, berichtet Daniela Rüffert. So schlimm die Corona-Krise jetzt auch sei, auf diese Weise könne ihr mit etwas Leichtigkeit begegnet werden.

Etwa so sehen die Mundschutzmasken angezogen aus. Die eingenähten Falten dienen dem Tragekomfort, damit der Stoff nicht zu eng auf Nase und Mund sitzt. Quelle: Privat

Kein Schutz gegen Corona und doch hilfreich

Die beiden „tapferen Schneiderlein“ nähen unermüdlich Mundschutzmasken, die aber nicht gegen den Corona-Virus schützen. Es gehe eher darum, Nase und Mund abzudecken, um Tröpfeninfektionen jeglicher Art zu minimieren. Zudem, so Daniela Rüffert, helfen sie, sich nicht unbewusst ins Gesicht zu fassen. Die verwendeten doppellagigen Stoffe seien erfolgreich getestet worden, hautfreundlich und bei 95 Grad waschbar.

Vorlage ist eine OP-Mundschutzmaske

In der Regel bereite eine von beiden den Stoff zu. Als Vorlage diene eine OP-Mundschutzmaske. „Es ist ein bisschen wie Fließbandarbeit“, sagen die Frauen. Der Baumwollstoff werde zunächst gerissen, dann die beiden Stofflagen aufeinander gelegt, die Falten gelegt, die Einfassbänder angenäht und schließlich kommen die Gummis dran, mit denen die Masken angelegt werden können. Die Falten bei einer solchen Maske dienten vor allem dem Komfort, damit der Stoff nicht zu sehr auf Mund und Nase drücke.

Sich geschützt fühlen

„Wir erhalten aktuell unzählige Anfragen und sehen es als unsere gesellschaftliche und menschliche Verantwortung, überall dort zu helfen, wo es nötig ist. Wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, können wir vieles erreichen“, so Daniela Rüffert. Sie betont auch den psychologischen Aspekt dieser Masken. „Die Menschen fühlen sich damit besser geschützt“, meint sie. Deswegen nähen sie auch für ganz normale Menschen, die jetzt nach Unterstützung suchen – und sei es durch eine Mundschutzmaske.

Anke Schönberner und Daniela Rüffert kommen den Anfragen kaum hinterher. Sie nähen die Mundschutzmasken in jeder freien Minute. Quelle: Privat

Ereignisse für alle neue Erfahrung

Die aktuellen Erlebnisse seien für alle neu, unzählige Fragen und Unsicherheiten beschäftigten Jung und Alt – sei es die Sorge um die Großeltern, Familien, die auf engstem Raum ihren Alltag Zuhause bewältigen, Existenzängste, Ansteckungsgefahren. „All dies ist zu unser aller Thema geworden“, so Anke Schönberner.

Die Krise als Chance sehen

Die beiden Frauen sind der Meinung, dass sich die Welt in der Corona-Krise verändern werde, dies aber auch eine Chance sein könne. Menschliches Füreinander rücke wieder in den Vordergrund. Die Leute machten sich Gedanken, nicht nur um sich, sondern auch um andere. „Das ist wunderbar!“, finden sie. An vielen Stellen könne man es schon förmlich spüren, hören und sogar sehen: Die ungebremste Kreativität sei auf dem Vormarsch, mit dem einen Ziel, solidarisch allen zu helfen. „Egoismus adé, es ist allerhöchste Zeit!“, so Anke Schönberner und Daniela Rüffert.

Von Andrea Müller