Wildau

Am Bahnhof Wildau wurde am Montagnachmittag ein 13-jähriger Junge von einem zunächst Unbekannten bedroht und genötigt, ihm Bargeld zu geben. Der Junge blieb unverletzt. Die Polizei suchte im Umfeld nach dem Täter und konnte ihn stellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Erpresser ein polizeibekannter 19-Jähriger aus der Region ist. Er war mit 1,81 Promille betrunken. Die Polizisten fand das erbeutete Geld in seinem Besitz. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen den jugendlichen Täter.

Von MAZonline