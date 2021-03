Wildau

Andreas Timmermann ist Geschäftsführer der Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz, einem regionalen Fachverband für Luft- und Raumfahrtindustrie. Seine Branche ist wie kaum eine andere von der Corona-Krise gebeutelt. Timmermann sieht dennoch Anlass für Hoffnung.

Herr Timmermann, wie geht es Ihnen?

Andreas Timmermann: Mir geht es gut, ich bin negativ.

Lässt sich das über die Luft- und Raumfahrtbranche auch sagen?

Sicher nicht allumfassend. Die Situation ist regional sehr unterschiedlich. Manche gewinnen durchaus in der Krise wie etwa der Flugplatz Schönhagen, wo tatsächlich mehr geflogen wird. Aber es gibt auch bei uns Unternehmen, die ganz schwer getroffen sind. Dazu gehören die Zulieferer von Boeing und Airbus, etwa Rolls-Royce. Airbus hat die Produktion des A380 eingestellt und die Produktion des A320 drastisch reduziert. Für ein Unternehmen, dass Turbinen für unter anderem diese Flugzeugtypen herstellt, ist das ganz hart.

Seit einem Jahr stehen viele Flugzeuge ungenutzt herum. Manche Fluglinien werden die Krise nicht überleben. Logische Folge ist ein Überangebot an Flugzeugen. Müssen Zulieferer einen dauerhafter Einbruch der Produktion fürchten?

Das lässt sich schwer abschätzen. Einerseits haben Sie Recht. Andererseits ist klar, dass die Branche nicht so weitermachen kann wie bisher. Klimaneutrales Fliegen ist ein großes Thema weltweit. Es wachsen die Anforderungen an neue Flugzeugtypen, die geräusch- und emissionsärmer sind. Speziell auf Kurzstrecken werden womöglich bald ganz andere Typen gefordert, hybridelektrisch oder ganz elektrisch. Viele Fluggesellschaften werden schauen, ob es da nicht sinnvoller ist, neue Flugzeuge in Betrieb zu nehmen als die alten zu reaktivieren. Darin liegt eine Chance.

Diese Chance haben Sie schon vor drei Jahren beschworen, als sie das Projekt IBEFA ins Leben riefen, bei dem das erste Hybridflugzeug der Welt entwickelt werden soll. Dann kam Corona. Wie ist es aktuell um die Entwicklung neuer Antriebe in der Region bestellt?

Wir sind aktiv, aber es gibt noch viele Probleme zu lösen. Unser Vorteil gegenüber anderen Regionen ist, dass wir viele innovative Unternehmen haben, die sich um genau diese Themen kümmern. Das sind kleine Firmen aber auch große wie Rolls-Royce. Dort hat man etwa mit der Übernahme der elektrischen Antriebs-Sparte von Siemens gezeigt, dass man die Chancen erkannt hat und die Entwicklung vorantreibt.

Rolls-Royce engagiert sich im Projekt IBEFA und in einem weiteren Projekt mit der BTU Cottbus, das ein ähnliches Ziel hat.

Stimmt. Beide Konsortien wollen ein Hybridflugzeug bauen mit einem kleinen Verbrenner im Rumpf, der den Strom für Propellerantriebe erzeugt. Man geht auch von Batteriesystemen aus, mit denen elektrisches Starten und Landen möglich sein soll. Da könnten wir sogar von der Tesla-Ansiedlung profitieren. An beiden Projekten wird intensiv gearbeitet. Stand heute dürfte der I5-Flieger etwas eher in die Luft kommen als unserer. Wir hatten bei IBEFA mit 2022 gerechnet, Corona hat aber alles etwas verzögert, so dass wir jetzt auf 2023 hoffen.

Entwurf eines Hybridflugzeugs für das Projekt IBEFA. Quelle: Oliver Fischer

Sie wollten aber von Beginn an noch viel mehr als ein Hybridflugzeug, Sie wollten Brandenburg zu einer Kompetenzregion für emissionsarme Antriebe machen. Steht dieses Ziel noch?

Auf jeden Fall! Und weil wir früh begonnen haben, haben wir auch immer noch reichlich Vorsprung. Um die Chance aber wirklich zu nutzen, braucht es noch sehr viel. Infrastruktur zum Beispiel. Aber da sind wir aktiv mit ZEFA, dem Zentrum für die Entwicklung emissionsarmer Flugzeugantriebe, das wir in Schönhagen aufbauen. Auch da gibt es eine enge Kooperation mit BTU Cottbus, die ebenfalls ein eigenes Zentrum betreiben will. In Cottbus soll primär geforscht und entwickelt werden, in Schönhagen haben wir die Start- und Landebahn für die praktischen Tests. Beides ergänzt sich ideal. Das bringt dann wieder neue Herausforderungen mit sich: Wir brauchen Fachleute mit spezifischer Ausbildung. Auch die Hochschulen müssen also mit ins Boot.

Entwurf des Hybridfliegers aus dem Projekt I5. Quelle: Apus

Sie fordern spezielle Studiengänge?

Wir haben sogar schon angefangen, mit der BTU Cottbus-Senftenberg und der TH Wildau einen neuen Studiengang zu konzipieren, der sich mit emissionsarmen Antrieben befasst. So etwas gibt es bisher bundesweit nicht. Normalerweise ist das ein längerfristiger Prozess. Wir hoffen aber, dass wir mit einem Modellprojekt schon im nächsten Jahr starten können.

Sie mussten anfangs auf Landesebene viel Überzeugungsarbeit leisten. Spüren Sie aus Potsdam inzwischen den Rückhalt, den Sie sich wünschen?

Mit Jörg Steinbach haben wir einen Wirtschaftsminister, der ein tiefes Verständnis für diese Technologien hat und die Chancen sieht. Probleme sehe ich eher auf der Verwaltungsebene. Die Verfahren dauern einfach zu lange.

Haben Sie ein Beispiel?

Wir wollen ein Solarfeld nach Schönhagen stellen, um mit der so gewonnenen Energie Wasserstoff für Treibstoffe zu produzieren. Den Investor haben wir. Ein Förderantrag liegt seit Juli vor, bis heute gibt es keine Entscheidung. Das geht einfach nicht in der heutigen Zeit. Und wenn Geld bewilligt wird, wartet man teilweise ein Jahr, bis es wirklich kommt. Vorhin sprach ich von dem Vorsprung, den wir in Brandenburg haben. Den dürfen wir nicht verspielen, wir müssen ihn halten, besser noch ausbauen!

Herr Timmermann, worauf freuen Sie sich abgesehen vom Fliegen in der Zeit nach Corona?

Auf Messen und analoge Treffen, wo man wieder bei einem Glas Rotwein über Ideen sprechen kann. Das funktioniert in einem Zoom-Meeting leider nicht. Und darauf, dass die ILA wieder in Schönefeld stattfindet. Die ist für unsere Region von enormer Bedeutung, und ich kann nur hoffen, dass sie nicht bis dahin in politischen Händeln zerrieben wird.

Von Oliver Fischer