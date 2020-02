Wildau

Ein Pkw Suzuki stieß am Mittwoch zur Mittagszeit in der Freiheitsstraße in Wildau mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der 61-jährige Radfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu, die ambulant versorgt werden mussten. Es entstand ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Von MAZonline