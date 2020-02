Wildau

Im Gewerbepark in Wildau wurde am Montag eingebrochen. Zwei Unbekannte wurden auf einem Firmengrundstück beobachtet, als sie mit einem Kleintransporter flüchteten. Scheinbar wollten die Täter einen Lkw-Tank und ein Getriebe aus einem Container entwenden. In Richtung Autobahn wurden die beiden 20-Jährigen von der Polizei gestellt. Im Transporter befanden sich verschiedene, wahrscheinlich gestohlene Autoteile, die die Polizisten beschlagnahmten.

Von MAZonline