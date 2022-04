Wildau

Einen Ladendieb stoppte das Personal in einem Fachmarkt in der Chausseestraße in Wildau. Bei seinem Fluchtversuch kam es zu einer Rangelei, bei der ein Fachmarktmitarbeiter leicht verletzt wurde. Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige bereits am Dienstag einen Ladendiebstahl begangen haben soll. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, er wurde unverzüglich festgenommen.

Ragow: Drängler verursacht Unfall auf der A 13 und flieht

Einen 4.000-Euro-Sachschaden verursachte ein Toyota-Fahrer am Donnerstag auf der A 13 bei Ragow. Mit seinem Pkw drängelte er sich zwischen einen Lkw und einen Citroen. Dieser musste abbremsen, geriet auf die linke Spur und stieß gegen einen Kia, der die Leitplanke berührte. Der Toyota-Fahrer beging Unfallflucht.

Wildau: Unfallflucht nach Kollision auf Parkplatz

Nach einer Kollision mit einem Tesla auf einem Parkplatz in der Wildauer Chausseestraße entfernte sich der unbekannte Verursacher. Der Geschädigte zeigte der Polizei den Vorfall am Donnerstagabend an, der Schaden betrage mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Diebe in Bindow entwenden Bootsmotoren

Unbekannte entwendeten die Außenbordmotoren von sieben Booten, die in einem Winterlager in Bindow abgestellt waren. Die Polizei erfuhr am Donnerstag davon. Kriminaltechniker sicherten zahlreiche Spuren und leiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Motoren ein.

Von MAZonline