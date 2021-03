Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat seit Dienstag eine neue Anlaufstelle für kostenlose Corona-Schnelltests. Am Morgen wurde erstmals auch im Testzentrum Wildau der Service angeboten – und der Zuspruch war enorm. Schon um kurz nach 10 Uhr standen rund 15 Personen vor dem Gebäude an der TH Wildau, warteten auf ihren Termin oder schon auf ihr Ergebnis.

Es waren Rentner darunter, die Besuch von ihren Kindern erwarteten. Es waren Mitarbeiter einer benachbarten Firma dabei, die nach positiven Fällen im Kollegenkreis jetzt auf Nummer sicher gehen wollten. Und es war Mario Schulz dabei, ein Mittenwalder, der noch am selben Tag eine Verabredung hatte und deshalb den kostenlosen Antigen-Schnelltest gern in Anspruch nahm. „Ich finde zwar, dass es noch wichtiger wäre, die Schulkinder regelmäßig zu testen, aber wenn es jetzt das Angebot für die Bevölkerung gibt, ist das gut“, sagt er.

Zwei Zeitfenster in der Woche

Die kostenlosen Antigen-Tests werden im Landkreis zwar grundsätzlich schon seit voriger Woche angeboten. Gestartet hatten damit aber nur eine Hand voll Apotheken im Landkreis. Die Nachfrage stellte sich als so groß heraus, dass die Apotheken von dem Andrang schnell überfordert waren. In Wildau ist das Zeitfenster, in dem Tests möglich sind, zwar auch begrenzt: aktuell geht es nur dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Zu den restlichen Betriebszeiten werden nach wie vor auf ärztliche Überweisung hin PCR-Tests durchgeführt. Während dieser zwei Stunden können aber deutlich mehr Menschen abgefertigt werden als in den Apotheken. Allerdings zeigte sich am Dienstag bereits, dass es sinnvoll ist, einen Termin zu vereinbaren. Das geht unter anderem hier oder über die App 116117.

Inzidenz steigt leicht, zwei weitere Tote

Manch einer, der keinen Termin hatte und spontan getestet werden wollte, wurde wieder nach Hause geschickt. Zwar ist es grundsätzlich möglich, auch ohne Termin vorbeizuschauen, aber zumindest aktuell ist die Gefahr groß, dass dann keine freien Kapazitäten mehr vorhanden sind.

Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen derweil wieder merklich an. Die Inzidenz liegt aktuell bei 69,1. Damit hat sie den höchsten Stand seit 16. Februar erreicht. Zudem meldete das Gesundheitsamt am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Toten in Dahme-Spreewald seit Beginn der Pandemie auf 214.

Von Oliver Fischer