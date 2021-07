Wildau

Die Documenta, die weltweit wichtigste Ausstellung der zeitgenössischen Kunstszene, wird bei ihrer nächsten Auflage im kommenden Jahr womöglich auch ein bisschen abstrahlen auf die Technische Hochschule Wildau. Denn Master-Studierende im Fach Maschinenbau haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit verschiedenen Antriebsformen für ein Boot auseinandergesetzt, das von Berlin nach Kassel zur 15. Documenta fahren soll.

Fünf Vorschläge haben die TH-Studenten

Noch wird an der Konstruktion dieses Bootes gefeilt. Entstanden ist die Idee dazu beim „Zentrum für Kunst und Urbanistik“ in Berlin. Philip Horst, einer der drei Gründer des kurz als ZK/U bezeichneten Künstlerkollektivs, ist nach Wildau gekommen, um sich die insgesamt fünf Ideen der TH-Studenten anzuschauen. Im Gepäck hat er ein Tablet, um per Video den Bootsbauer zuschalten zu können, der mit großem Interesse die Präsentationen der insgesamt 13 Studenten und einer Studentin verfolgt.

Die Flossenkonstruktion bezieht sich auf das Bewegungsspektrum der Ukelei. Quelle: Karen Grunow

„Die Natur wird als Vorbild genutzt“, führt Gjelsime Jonuzi in den Vortrag ihrer Gruppe ein. Gemeinsam mit Hans Brandhuber und Gökhan Ceviker erläutert sie, warum die Flosse des heimischen Fisches Ukelei sich eigne als konkrete Anregung für einen Bootsantrieb. Allerdings, das haben sie genau errechnet, müsste die Flosse gut neun Meter lang sein, um das etwa 5 mal 20 Meter große Boot vorwärts bewegen zu können. Sie haben auch über mögliche Materialien nachgedacht.

Wie Menschen aktiv eingebunden werden können, um das Boot Richtung Kassel zu fahren, haben Jan Pickbrenner und Nick Gosd­schick überlegt. Ihre Idee: ein pneumatischer Antrieb. Per Muskelkraft könnte eine Luftpumpe aktiviert werden. Zu ihren Vorschlägen gehört ein von Schwimmkörpern getragenes floßartiges Boot mit einer Traglast von bis zu 20 Tonnen oder ein Boot mit Solaranlage auf dem Dach. Sie haben mehrere Motorenmodelle angefertigt und getestet und führen das auch vor.

Das Schaufelrad-Prinzip wurde hier getestet. Quelle: Karen Grunow

Dominik Ehser, David Liebscher und Philipp Mercier haben sich mit der von Robert Stirling 1816 entwickelten Wärmekraftmaschine beschäftigt. Sie haben verschiedene Bauweisen analysiert und die benötigten Mengen Biodiesel oder Altfett kalkuliert. Davon wird eine erhebliche Masse gebraucht. Dennoch kommen sie zu dem Schluss: „Es kann eine mögliche und auch sehr interessante Antriebsmöglichkeit sein.“

Auch weniger positive Ergebnisse gehören dazu

Dass nicht immer alles gelingen kann, und auch die Erkenntnis, dass die analysierte Antriebsform für das Projekt nicht funktionieren würde, kein Scheitern bedeutet, mussten einige Studenten durchaus auch lernen. Mit hervorragenden Noten können letztlich alle ihre Aufgaben abschließen – egal, ob ihre Art der Energiegewinnung vielversprechend ist oder nicht. Denn etwas so genau zu analysieren, exakte Berechnungen anzustellen und aktuelle Forschungsergebnisse auszuwerten, um dann zu einem – vielleicht weniger positiven – Fazit zu kommen, war für Michael Herzog, Professor für Polymere Hochleistungsmaterialien, und seine Kollegin Ute Geißler, Professorin für Werkstofftechnik, nicht minder interessant. Außerdem, auch das war Teil der Aufgabe, sollten die Studenten ihre Prototypen selbst entwerfen, am besten, indem sie das TH-eigene Kreativlabor „ViNN:Lab“ mit seinen Hightech-Geräten dafür nutzen. Auch da gab es für einige eine interessante Lernkurve, welche Festigkeit per 3D-Druck entstandene Elemente aufweisen können – oder eben nicht.

Master-Studierende Studiengang Maschinenbau entwickeln Antriebsideen für ein Boot des Zentrums für Kunst und Urbanistik, das damit im nächsten Jahr zur documenta 15 fahren wird. Quelle: Karen Grunow

Michael Herzog und Philip Horst kennen sich und haben schon mehrfach zusammengearbeitet. Ansatz war, dass überlegt werden sollte, wie die Energiegewinnung auch zu einem kollektiven Erleben werden kann. „Das ist unsere Narrative“, hebt Philip Horst deshalb noch mal hervor. Das entstehende Boot wird aus der Dachkonstruktion einer vom ZK/U in Berlin-Moabit genutzten Halle bestehen. Diese wird momentan ausgebaut, und das bisherige Dach musste deshalb entfernt werden. Aus den Balken und Sparren soll nun das Boot gebaut werden, dessen Maße bedingt werden durch die Wasserwege und Schleusen, die für die rund sechswöchige Reise nach Kassel benutzt werden sollen.

Modell einer Osmose-Anlage. Quelle: Karen Grunow

Das Berliner ZK/U ist eines von mittlerweile 14 Künstlerkollektiven weltweit, die von dem mit der Documenta-Leitung betrauten indonesischen Künstlerkollektiv Ruangrupa eingeladen worden sind, mitzuhelfen. Gemeinsam ist allen das Prinzip des „Lumbung“: Das Wort bezeichnet eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der zum Wohle aller die überschüssige Ernte eingelagert wird. Die „gemeinsame Nutzung von Ressourcen und gegenseitige Fürsorge“, wollen die Akteure von Ruangrupa mit den anderen Beteiligten, aber eben auch allen Besuchern leben.

„Lumbung baut auf bestimmten gemeinsamen Werten, kollektiven Ritualen und Organisationsprinzipien auf“, erklären die Documenta-Macher. Philip Horst und seine Mitstreiter haben sich das Prinzip zu eigen gemacht. Ihr Boot war mal das Dach eines Hauses, wird in einer wochenlangen, von den Menschen an der Fahrstrecke begleiteten Tour nach Kassel reisen und soll dort dann wieder umgedreht und erneut zu einer Art Dach werden für einen besonderen Gemeinschaftsort, an dem vielleicht neue Rituale gelebt werden können.

Fachsimpeln mit dem Bootsauer per Videochat. Quelle: Karen Grunow

Bis zu zwölf – allerdings sehr fitte – Radfahrer bräuchte das System mit zwei Schaufelrädern, das Florens Felke, Gino Fender und Jan Spitzner vorstellen. Philip Horst merkt auf, denn mit der Schaufelrad-Idee trägt sich auch der Bootsbauer des ZK/U. 18,4 Kilometer, so die Berechnung, könnte das Boot binnen 24 Stunden damit zurücklegen. Eine Osmoseanlage hat hingegen das letzte Team, bestehend aus Tobias Arndt, William Kuhblank und Ricky Sternkiker, genauestens durchkalkuliert, dabei verschiedene Membranmaterial-Berechnungen vorgenommen. „Man sieht, dass die Osmoseanlage in allen Punkten am schlechtesten abschneidet“, so ihr Fazit in einem Vergleich.

Auch sie haben ein Modell zu ihrer Theorie gebaut. Alle Modelle bleiben noch ein wenig an der TH. Seine Pumpe aber, so Nick Gosdschick, würde er gerne gleich mitnehmen – die brauche er für sein Fahrrad. Und Jan Pickbrenner gesteht, dass er sich sonst eigentlich gar nicht mit Kunst befasse. Aber auch, dass ihn jetzt ungemein interessiert, was aus dem Documenta-Projekt wird. Das Boot des „Zentrums für Kunst und Urbanistik“ wird sicherlich von einem großen medialen Echo begleitet werden. Und vielleicht tauchen dann einige der TH-Studierenden in dem Zusammenhang noch mal auf. Eingeladen, dann eine Etappe mitzufahren, hat Philip Horst sie jedenfalls schon mal.

Von Karen Grunow