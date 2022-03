Wildau: Wiedereröffnung der MBS-Filiale an neuem Standort

Wildau

Die Geschäftsstelle Wildau der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) wird am kommenden Montag, dem 21. März, um 9 Uhr am neuen Standort in der Jahnstraße 26-28 eröffnet und präsentiert sich in neuen, modern gestalteten hellen Räumen, wie die MBS mitteilt.

Die alte Geschäftsstelle war im Herbst 2019 bei einem Großbrand dem Feuer zum Opfer gefallen. Die MBS-Geschäftsstelle, die als Übergangslösung im Hückelhovener Ring 34 eingerichtet wurde, wird zum Umzug am 18. März den Geschäftsbetrieb einstellen. An diesem Tag bleibt die alte Geschäftsstelle ganztägig geschlossen, für die Bargeldversorgung am Umzugstag stehen die Geldautomaten unter anderem in Zeuthen und Königs Wusterhausen zur Verfügung.

Die neue MBS-Geschäftsstelle wird von Marcel Katzschner geleitet. Geöffnet ist die Filiale Montag und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr.

Von MAZonline