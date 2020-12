Das war auch für die Kirchenmusiker ein sehr besonderes Jahr. Es gab im Dahmeland sogar mehr musikalische Angebote in den Kirchen als zuvor. Auch zu Weihnachten ist einiges geplant.

Christiane Scheetz und Christian Finke-Tange hatten in diesem Jahr so viel Zeit zum Üben an der Orgel wie seit Studienzeiten nicht mehr. Quelle: Heidrun Voigt