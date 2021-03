Wildau

Mit dem Energiesymposium endete die 10. Wildauer Wissenschaftswoche am Freitagnachmittag. Mehr als 1000 Anmeldungen gab es für die verschiedenen Konferenzen und Symposien, die seit Montag an der Technischen Hochschule Wildau stattfanden. Eine beachtliche Zahl, die zeigt, dass das diesmal coronabedingt rein digitale Format durchaus Vorteile bringt: Allein an der mehrtägigen Biosensor-Konferenz nahmen weit über 200 Interessierte aus 33 Ländern, unter anderem Australien, Taiwan und Kolumbien, teil. Eine enorme Reichweite, die klassisch vor Ort in Wildau so nicht denkbar gewesen wäre. Aus solchen Erfahrungen soll für die – wie TH-Präsidentin Ulrike Tippe es formulierte – „Postcoronazeit“ – geschöpft werden, um „bestmöglich die analoge und die digitale Welt zusammenzubringen“.

Viele Teilnehmer bei Veranstaltungen zu KI und Mobilität

Im vergangenen Jahr musste aufgrund des Pandemiegeschehens die Wildauer Wissenschaftswoche mittendrin abgebrochen werden. Die ersten Veranstaltungen fanden noch direkt auf dem Campus statt, dann aber war Schluss, und an der TH wurde immens rotiert, um die wenige Tage später startende Vorlesungszeit in eine komplett digitale Variante zu überführen.

Bewusst gibt es Veranstaltungen, die nicht nur für Fachleute und Spezialisten gedacht sind, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit ansprechen können. Das galt in der diesjährigen digitalen Variante vor allem bei der Eröffnung am Montag, als Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut über Modelle, wie sich zu Beginn einer Pandemie das Infektionsgeschehen berechnen lässt, sprach. Aber auch das Energiesymposium, die Vortragsreihe „Künstliche Intelligenz -> verständlich“ oder das Forum neue Mobilitätsformen sprachen einen großen Zuhörerkreis an. „Ridepooling“ war das große Thema des Mobilitätsforums, das 2018 erstmals initiiert worden war. „Ridepooling ist eine relativ neue Form der Mobilität“, betonte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der mitveranstaltenden Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Es geht dabei um ein Angebot, bei dem automatisch Fahrgemeinschaften gebildet werden, weil die jeweiligen Fahrtziele der unterwegs Zusteigenden ähnlichen Routen entsprechen. Wie und wann so etwas effizient werden kann, inwieweit gerade im ländlichen Raum diese Art von Bedarfsverkehr Sinn machen kann, wurde intensiv diskutiert.

Die Technik funktionierte

Beim Energiesymposium, das von Beginn an Teil der jährlichen Wissenschaftswoche ist, ging es dann auch um E-Mobilität. Alexander Sohl vom Wildauer Unternehmen „ME Energy“ zeigte anschaulich, wie die Zukunft aussehen kann: Das Unternehmen hat die weltweit erste komplett netzunabhängige Schnellladestation entwickelt. Vor laufender Kamera setzte er sich in sein Auto und fuhr an der Ladestation vor. Die Übertragung ins Online-Konferenztool machte den Ausflug problemlos mit, wie ohnehin die Technik über die Woche erstaunlich gut mitspielte. Interaktive Elemente, Treffen zum virtuellen Kaffeeklatsch in kleinen Runden in den Pausen – vieles war möglich.

Angesprochen wurde immer wieder auch der in diesem Jahr zu begehende 30. Geburtstag der TH Wildau. So einige der in den Tagungen vorgestellten Präsentationen und sowieso die begleitende virtuelle Postausstellung zu aktuellen Projekten der TH werden unter www.th-wildau.de/wissenschaftswoche zugänglich gemacht.

Von Karen Grunow