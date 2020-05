70 Jahre Motor Wildau

Wildau

Inge Nerrlich lässt sich auch von Corona nicht bremsen. Weil das wöchentliche Training ihrer Gymnastikgruppe ausfällt, übt sie alleine im heimischen Keller. „Wir waren immer in Bewegung, und so lange es geht, machen wir das weiter“, sagt sie. Die frühere Turnerin ist 81 Jahre alt und Sportlerin mit Leib und Seele. Mit ihrem Verein Motor Wildau, der in diesen Tagen das 70. Jubiläum begeht, ist sie alt geworden und fit geblieben.

Seit 1954 im Verein

1954 kam sie zum Verein, der am 20. Mai 1950 gegründet wurde. Ihr Mann Heinz Nerrlich, 83, wechselte 1966 vom Königs Wusterhausener Armeeclub zu Motor Wildau. Zusammen bauten sie die Turnabteilung mit auf. Die beiden Turner wirkten jahrzehntelang als ehrenamtliche Trainer. Für ihre Verdienste wurden sie zu Ehrenmitgliedern von Motor Wildau ernannt. Nerrlichs erinnern sich gerne zurück. Unvergessen sind die Wettkämpfe mit den Turnern aus Eichwalde, Schulzendorf oder Lübben, ebenso wie ihre Teilnahme 1956 und 1977 an den Deutschen Turn- und Sportfesten in Leipzig. Noch immer schwärmen beide davon.

Inge Nerrlich (l., damals Neumann) als junges Mädchen beim Training für das Deutsche Turn- und Sportfest im August 1956 in Leipzig. Das Foto stammt aus einer Festschrift zum 50. Vereinsjubiläum. Quelle: Privat

In der zehnköpfigen Gymnastikgruppe, in der sie heute Sport treiben, sind fast alle über 80 Jahre alt. „Unsere beiden Küken sind 75“, sagt Inge Nerrlich und lacht. Mit ihrem Mann geht sie außerdem einmal im Monat bowlen. Für den ehrenamtlichen Vorsitzenden Jan Claus verkörpert das Paar das Vereinsmotto „Sportlich durchs Leben“. Von Kleinkindern bis zu hochbetagten Senioren sind alle Altersgruppen vertreten. „Genau das macht uns aus“, sagt er.

Blütezeit und Wendezeit

Zur Blütezeit hatte Motor 15 Abteilungen mit 1700 Mitgliedern. Nach 1990 machten sich viele Sparten selbstständig. Fußballer, Handballer oder Ruderer gingen eigene Wege. Dass Motor die unsichere Wendezeit trotzdem überstand, ist vor allem dem damaligen Vorsitzenden Frank Settegast zu verdanken. Er steht in einer Reihe mit anderen großen Namen, wie Radsport-Legende und Friedensfahrt-Gewinner Paul Dinter oder der vierfachen Ruder-Europameisterin Anita Kuhlke. Ein prominentes Gesicht des Vereins ist der frühere Vorsitzende Frank Wiegand, der einer der weltbesten Schwimmer war. Erfolgreichster Schwimmer aus Wildau war Olympiasieger Uwe Dassler.

Schatzmeisterin Cathrin Homann und Vorsitzender Jan Claus in der Geschäftsstelle von Motor Wildau im Haus der Vereine. Quelle: Frank Pawlowski

Auch heute bringen die Wildauer sportliche Talente hervor und feiern Erfolge. Ein Bowling-Team spielte um die deutsche Meisterschaft, die Turner sammeln Titel auf Kreis- und Landesebene. Doch vor allem fühlt sich Motor Wildau dem Breitensport verpflichtet. Freizeitfußball, Schach, Tanz, Karate und Tischtennis sind die weiteren Abteilungen. „Das ist das breiteste Sportangebot eines Vereins in der Region“, sagt Jan Claus, der als Verkaufsleiter für einen internationalen Technologiekonzern arbeitet.

430 Mitglieder

Mit 430 Mitgliedern, fast die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche, zählt Motor im Landkreis Dahme-Spreewald immer noch zu den großen Sportvereinen. Fast 40 ehrenamtliche Übungsleiter gibt es. Die 130 Turner sind inzwischen die stärkste Abteilung. Jan Claus leitet sie ebenfalls.

Stütze des Vereins

In der Motor-Geschäftsstelle im Wildauer Haus der Vereine in der Eichstraße regelt Cathrin Homann mehrere Stunden in der Woche in ihrer Freizeit die Vereinsangelegenheiten. Die dreifache Mutter, im Hauptberuf Buchhalterin, ist Schatzmeisterin und eine große Stütze des Vereins. „Sie trägt im Büro mit die meiste Arbeit und sorgt seit vielen Jahren für Stabilität“, sagt Jan Claus anerkennend. Sein Stellvertreter Wolfgang Laute und Jugendwartin Kathrin Brüsewitz komplettieren den Vorstand, der dafür sorgte, dass es bei Motor nach einigen Turbulenzen wieder rund läuft.

Wartelisten bei Zumba und Turnen

Beim Zumba und beim Kinder-Turnen ist die Nachfrage so groß, dass es Wartelisten gibt. „Wir könnten viel mehr anbieten, aber das ist nicht mehr zu bewältigen“, sagt Jan Claus. Grund seien die fehlenden Hallen-Zeiten. Die Kapazitäten in Wildau sind ausgeschöpft. Daher rührt auch der größte Wunsch des Vorsitzenden zum 70. Vereinsjubiläum. „Ich wünsche mir ein Konzept für die Entwicklung der Sportstätten in der Stadt, bei dessen Erarbeitung wir einbezogen werden“, sagt er. Die neue Dreifeld-Halle, die an der Grundschule gebaut wird, werde die Probleme für die Wildauer Vereine nicht lösen, glaubt er. „Die Halle ist zu klein geplant.“

Inge und Heinz Nerrlich sehen dem Neubau aus einem anderen Grund mit Sorge entgegen. „Wir wünschen uns, dass alle Sportler untergebracht werden, wenn die alte Halle abgerissen wird.“ Sie fürchten, dass vor allem die Kinder das Weite suchen, wenn sie in Wildau nicht mehr trainieren können.

Sportlerball findet statt

Auf den Sportlerball zum großen Jubiläum freuen sie sich schon, auch wenn der Termin wegen der Corona-Pandemie fraglich ist. Noch steht der 7. November aber im Kalender. „Die Planungen laufen bis Juli weiter. Sollte der Ball wegen Corona nicht stattfinden können, holen wir das im nächsten Jahr auf jeden Fall nach“, verspricht Jan Claus.

Von Frank Pawlowski