9. Wildauer Wissenschaftswoche beginnt

Wildau

Die 9. Wildauer Wissenschaftswoche der Technischen Hochschule Wildau beginnt am heutigen Montag mit einem Vortrag von Andreas Mai, TH-Professor und Abteilungsleiter „Technology“ am Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, sowie Patrick Steglich von der TH. Das Thema der beiden sind „Labore für die Westentasche – Wie Mikrochips und Licht Leben retten“. Sie erläutern, wie diese beispielsweise für die Früherkennung von Herzinfarkten genutzt werden können. Klaus-Martin Melzer, TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer, wird die Wissenschaftswoche um 15.30 Uhr in Halle 17 auf dem TH-Campus eröffnen.

Vortragsreihe zu künstlicher Intelligenz

Dort werden die meisten der Tagungen und Symposien, die bis zum Freitag geplant sind, stattfinden. Ausnahme ist die Veranstaltung „Künstliche Intelligenz -> verständlich“, die sich ebenso wie der Eröffnungsvortrag an die breite Öffentlichkeit richtet und heute um 18.30 Uhr in der TH-Bibliothek beginnt. „Ich habe die Hoffnung, dass wir mit dem, was wir tun, Befürchtungen und Hürden nehmen“, sagt TH-Professor Jörg Reiff-Stephan über die neue Reihe. Forscher und Mitarbeiter der Hochschule berichten über ihre Projekte, so wird es unter anderem um künstliche Intelligenz und Logistik gehen. Erwartet wird außerdem Sebastian Pokutta, Vizepräsident des Zuse-Instituts Berlin und Professor für Mathematik an der Technischen Universität Berlin.

Fachtagungen und Netzwerktreffen

Am 10. März ist ab 12.30 Uhr eine Fachtagung des von der TH Wildau koordinierten Netzwerkes „Graphen“ geplant, das Fachleute aus Industrie und Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen verbindet. Am Tag darauf gibt es die 7. Wildauer Duromer-Tagung, bei dieser um 10 Uhr startenden Fachtagung geht es um hochfeste Kunststoffe in der ingenieurtechnischen Anwendung. Am Mittwoch ist ebenfalls die Netzwerkveranstaltung „Drohne trifft Wissenschaft“ geplant. Ab 16 Uhr gibt es verschiedene Vorträge, unter anderem zum Thema „Drohnenforschung im Sinne des Katastrophenschutzes“ von TH-Professor Wolfgang Rüther-Kindel.

Neue Energie und neue Mobilitätsformen

Das 3. Forum „Neue Mobilitätsformen“ widmet sich am Donnerstag ab 12.15 Uhr dem Komplex „Technologien für gebündeltes automatisiertes Fahren“, dabei wird auch über den „Rufbus als Teil der Daseinsfürsorge“ im Landkreis Teltow-Fläming gesprochen sowie über „Visionen für den nichtmotorisierten Individualverkehr im Flughafenumfeld“.

Zum bereits neunten Mal findet dann am Freitag ab 9 Uhr das Energiesymposium statt, diesmal wird es um Neue Energie für die Mobilitätswende“ gehen. Mit einer Klausurtagung, bei der es um die geplante Reformierung der maschinenbaunahen Studienangebote der TH gehen wird, endet die Wissenschaftswoche am Nachmittag.

Von Karen Grunow