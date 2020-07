Wildau

Die Supermarktkette Kaufland will nach der Schließung von Real im A-10-Center in Wildau einen Teil der Fläche übernehmen. Das gab der Center-Manager Matthias Borutta am Mittwoch auf MAZ-Anfrage bekannt. Was mit dem restlichen Platz passiere, sei noch nicht geklärt. „Wir überlegen und sprechen mit Interessenten“, sagte Borutta.

Kaufland teilte auf Anfrage lediglich mit: „Wir sind an einer hohen zweistelligen Anzahl an Real-Märkten interessiert.“ Die Übernahme habe das Unternehmen nun beim Bundeskartellamt angemeldet. „Über Details und einzelne Standorte können wir – auch aus Verantwortung gegenüber den betroffenen Mitarbeitern – erst sprechen, wenn die kartellrechtlichen Prüfungen abgeschlossen sind“, hieß es weiter. Ob die Real-Mitarbeiter in Wildau übernommen werden und wann genau der Kaufland im A-10-Center öffnen soll, lies das Unternehmen offen.

Letzte Real-Kunden können am 30. Januar 2021 einkaufen

Ende Februar hatte der Mutterkonzern Metro angekündigt, die 276 Supermärkte der Kette Real an den russischen Finanzinvestor SCP zu verkaufen. Dieser teilte kurz nach Vertragsunterzeichnung mit, rund 30 Filialen schließen zu wollen, sieben davon bereits gestaffelt bis Ende Juni 2021 – darunter die in Wildau. Den Rest der Kette will der Investor zerschlagen. Ein Großteil der Real-Märkte soll an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkauft werden. Nur ein Kern von rund 50 Filialen soll noch knapp zwei Jahre unter dem Namen Real weitergeführt werden.

Der Real-Markt im A-10-Center in Wildau wird bereits Ende Januar des kommenden Jahres seinen letzten Verkaufstag haben, teilte Real-Sprecher Frank Grüneisen mit. Bis zur endgültigen Schließung am 31. März 2021 seien „noch Um- und Rückbauarbeiten erforderlich“, hieß es. Mit dem Betriebsrat habe das Unternehmen inzwischen für die rund 180 im Markt Beschäftigten einen Interessenausgleich und einen Sozialplan vereinbart. Zu Details wollte sich der Sprecher allerdings nicht äußern.

Was wird aus dem Real in Rangsdorf ?

Welches Schicksal den Real-Markt im Südringcenter in Rangsdorf ereilt, ist noch nicht klar – offenbar soll er an einen Wettbewerber verkauft werden. „Bezüglich des Marktes in Rangsdorf weisen wir darauf hin, dass sämtliche Anpassungen am Marktnetz immer unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes stehen“, teilte Sprecher Grüneisen mit. Die finale Entscheidung der Behörde stehe noch aus. Wann mit dieser Entscheidung zu rechnen sei, liege allein beim Bundeskartellamt, hieß es.

