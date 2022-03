Groß Köris

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagabend um 22.45 Uhr alarmiert, da ein Brandausbruch auf dem Standstreifen zwischen Bestensee und Groß Köris gemeldet worden war. Ein Pkw Smart stand in Flammen und brannte vollständig aus. Der Fahrer hatte das Auto unverletzt verlassen können. Durch das Feuer wurde auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Zur Absicherung des Feuerwehreinsatzes musste die Autobahn zeitweilig voll gesperrt werden, was bis nach Mitternacht für Verkehrsbehinderungen und einen Stau sorgte.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeuthener Feuerwehrgerätehaus mutwillig beschädigt

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde das Feuerwehr-Gerätehaus in der Alten Poststraße von Unbekannten angegriffen. Mit einer Steinplatte hatten diese versucht, eine Scheibe einzuwerfen. Der bislang absehbare Schaden wird mit rund 3.000 Euro angegeben. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Die Kripo ermittelt.

Schönefeld: Kollision mit Blechschaden

Ein Pkw Opel und ein Seat kollidierten am frühen Sonntagnachmittag im Melli-Beese-Ring in Schönefeld. Die Autos blieben mit einem Blechschaden in Höhe von rund 2.500 Euro fahrtüchtig.

Hyundai-Fahrer in Wildau passt beim Rangieren nicht auf

Eine kurze Unaufmerksamkeit beim Rangieren zum Einparken in der Kastanienstraße schlug am Sonntagnachmittag mit einem Sachschaden von rund 3.000 Euro zu Buche. Kurz nach 14.30 Uhr wurde der Polizei der Unfall auf einem Parkplatz gemeldet, bei dem ein PKW Hyundai einen VW angestoßen hatte. Verletzt wurde dabei niemand und beide Autos blieben fahrtüchtig.

Von MAZonline