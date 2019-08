In der kommenden Woche treffen sich Bibliotheks- und Roboterspezialisten aus aller zu einer Internationale Tagung an der Technischen Hochschule in Wildau. Die Fachleute werden sich mit der Frage beschäftigen, ob der Einsatz von Robotern in Bibliotheken eine schwierige Herausforderung bleibt oder als große Chance zu sehen ist.