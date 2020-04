Alltag mit schulpflichtigen Drillingen

Wildau

Dass es ohne einen geregelten Tagesablauf nicht geht, stellte Anett Nerlich ganz schnell fest. Sie und Frank Nerlich haben sich mit ihren Drillingen Henriette, Vincent und Carl ihren Tag während der Corona-Krise völlig neu eingerichtet.

Anett Nerlich ist Assistentin der Geschäftsführung am Standort Tempelhof des PSA-Konzerns. Im Moment pendelt sie zwischen Wildau und Tempelhof. Mal Telefonkonferenz von zu Hause aus und dann wieder die Arbeit in der Firma. Zwischendurch ist sie Lehrerin.

Tochter Henriette steht jetzt sogar gerne zeitig auf

Frank Nerlich arbeitet im Wisag Dienstleistungsbereich Sicherheit und Service und ist dort im Vertrieb tätig. „Zu Beginn der Corona-Krise wurden die Büros schnell geräumt und die Verwaltung nach Hause geschickt. Vieles geht über Homeoffice, lediglich die Kundenbesuche fallen eben nun weg“, berichtet er.

„Eigentlich bin ich ja voll die Langschläferin“, verrät Henriette und wundert sich selbst, dass sie, obwohl sie doch jetzt ein bisschen länger schlafen könnte und nicht schon um 8 Uhr in der Schule sein muss, trotzdem zeitig aufsteht.

Carl erläutert am Flipchart seinen Rechenweg. Die Nerlich-Drillinge sind neun Jahre alt. Quelle: Gerlinde Irmscher

Dann geht es erst einmal mit dem Fahrrad zur Bäckerei Scholz in der Bergstraße, um frische Schrippen fürs Frühstück zu holen. „Das ist eine gute Gelegenheit für die drei, sich schon einmal etwas körperlich auszutoben“, sagt Frank Nerlich. Nach dem gemeinsamen Frühstück beginnt die „Schule“. Es ist kurz nach 9 Uhr, und Henriette wird schon ungeduldig. „Können wir endlich mit der Schule anfangen“, so die Frage an ihre Brüder, die noch irgendein Problem unbedingt ausdiskutieren wollten, sich aber dann doch sputen und am großen Familientisch Platz nehmen. Mathematik steht auf dem Stundenplan.

Während Anett Nerlich mit den Neunjährigen noch einmal die Hausaufgaben vom Vortag durchgeht, zieht sich Frank Nerlich zum Arbeiten zurück. Rechne vorteilhaft, lautete die Aufgabenstellung. Sieben mal fünf mal zwei ist gefragt, Henriette stellt am Flipchart ihren Lösungsweg vor: „Erst habe ich die fünf mit der zwei mal genommen, ergibt zehn, und zehn mal sieben ist 70.“ Während Carl sich bei der nächsten Aufgabe als wahrer Rechenkünstler erweist – er kommt zum richtigen Ergebnis, geht aber den komplizierten Weg –, scheint sich Vincent doch etwas zu langweilen. Er darf in sein Zimmer gehen und alleine weiterrechnen.

Hochachtung für die Lehrer

„Ich finde es gar nicht so einfach, Kinder mit unterschiedlichem Leistungsstand abzuholen. Meine Hochachtung gilt den Lehrern, die das schaffen“, so Anett Nerlich, die jetzt erst einmal zur Telefonkonferenz muss. Für die Drillinge steht nun Sport an. Im Garten gibt es genügend Möglichkeiten. Danach geht es zum Englischunterricht mit dem Papa als Lehrer. Nach einer reichlichen Stunde kommt Anett Nerlich von der Telefonkonferenz zurück. „War ziemlich anstrengend heute, es ging um die Kurzarbeit, die eingeführt werden soll“, erklärt sie, und dass sie noch das Protokoll schreiben müsse, aber das werde sie nachmittags in der Firma machen.

Anett Nerlich stellt noch schnell den Topf mit der Möhrensuppe auf den Herd. Zum Mitessen bleibt ihr keine Zeit mehr, und sie macht sich auf den Weg in die Firma, aber nicht ohne noch ein paar Tipps zu geben, was zu tun sei, wenn sie bis zum Abendessen nicht zurück ist.

Fordernder Alltag

Mit dem Handy spielen – diese Zeit ist bei den Nerlichs limitiert. Und wenn sich die drei Kinder dann doch einmal beim heimlichen Spielen erwischen lassen, gibt’s eine „Strafe“. Dann heißt es Lernwörter schreiben. Was natürlich nicht auf Begeisterung stößt. „Naja, kann man ja noch was dabei lernen“, erklärt Vincent und zieht sich zurück, um Lernwörter zu schreiben.

„Nachmittags versuche ich, mit den Kindern etwas draußen zu unternehmen, muss aber auch im Büro noch was tun“, so der Familienvater. „Wir sind dankbar und glücklich, dass alle gesund sind und wir den Tag gut über die Runden bekommen.“ Natürlich gebe es auch Schwierigkeiten und man komme in manchen Punkten schon mal an seine Grenzen. „Und abends ist man durch“, erklärt Frank Nerlich.

Von Gerlinde Irmscher