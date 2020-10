Corona-Ausbruch in Wildau: Kita Zwergenland bis Freitag geschlossen

Wildau

Corona-Ausbruch in der Kita „ Zwergenland“ in Wildau: Wie am Dienstagabend bekannt wurde, sind mehrere Erzieher in der Einrichtung an Corona erkrankt. Die Kita bleibt daher bis einschließlich Freitag, 23. Oktober, geschlossen. Das teilte die Wildauer Stadtverwaltung am Dienstag mit.

„Zum Schutz der Kinder, der Eltern und der Beschäftigen haben wir alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet und hoffen, dass wir die Einrichtung ab Montag, 26. Oktober, zumindest für einen Notbetrieb wieder öffnen können“, hieß es. Betroffen sind gleich mehrere Erzieher der Einrichtung. „Mehrere Kollegen haben Symptome“, teilte Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) auf Nachfrage am Mittwoch mit.

In der Kita werden laut Homepage der Stadt bis zu 100 Kinder von zwölf Erzieherinnen und zwei Auszubildenden betreut. Zum Team gehören weiterhin die Leiterin, ein Hausmeister und vier Beschäftigte im technischen Bereich.

Erster Fall am vergangenen Freitag gemeldet

Die Stadt sei bereits am vergangenen Freitag vom Gesundheitsamt Dahme-Spreewald informiert worden, dass es unter den Beschäftigten einen Coronafall gebe. Zum Wochenbeginn wurden dann weitere Fälle bekannt, woraufhin die Verwaltung die Einrichtung vorsorglich schließen ließ.

Ob auch Kinder betroffen sind und getestet wurden, ist unklar. „Uns hat das Gesundheitsamt mitgeteilt, dass Kinder nicht das Problem sind“, sagte Homuth. Weitere städtische Einrichtungen in Wildau sind bislang nicht betroffen (Stand 21. Oktober, 11 Uhr).

Seit Anfang September können sich Mitarbeiter von städtischen Kitas und Schulen in Wildau freiwillig auf das Coronavirus testen lassen (die MAZ berichtete). Die aktuellen Coronafälle in der Kita „ Zwergenland“ waren jedoch nicht im Rahmen der freiwilligen Tests bekannt geworden. Ab Mittwoch gibt es an der TH in Wildau eine weitere Teststation.

Von Josefine Sack