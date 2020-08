Wildau

Die Sommerferien sind vorbei und mit dem Unterrichtsstart soll wieder mehr Normalität in Brandenburgs Schulen einziehen – denn nun dürfen wieder alle Kinder jeden Tag kommen. Damit das im Corona-Alltag klappt, haben die Schulen sich individuelle – auf ihre Häuser zugeschnittene – Pläne überlegt, durch die die Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt werden sollen. Doch ob das alles in der Realität klappt, zeigt sich erst am ersten Schultag.

Die Rektorin der Grundschule in Wildau, Susann Blischke, ist genau deswegen am Montagmorgen angespannt. „Wir müssen jetzt schauen, ob Eltern sich auch wirklich an das Maskengebot halten und die Schüler das Tragen gut durchhalten, und ob wir den Anforderungen gerecht werden können“, sagt sie. Neben dem Tragen der Mund-Nase-Bedeckung auf den Fluren der Schule müssen sich die Mädchen und Jungs auch an andere Regeln halten: Auf den Treppen sollen sie sich rechts halten und vor den Klassenzimmern gibt es Markierungen, damit nicht alle gleichzeitig ins Zimmer stürmen.

Hinweisschilder in der Schule zeigen: So ganz unbedarft startet der erste Schultag für die Grundschüler nicht. Quelle: Lisa Neugebauer

Außerdem erinnern die Lehrer ans Händewaschen – viele Klassenzimmer haben eigene Waschbecken. Da es diese in den Zimmern im Gebäude der Erstklässler nicht gibt, werden den kleinsten Schülern beim Betreten die Hände noch desinfiziert. Ansonsten gilt aber: „Hände waschen vor Desinfizieren“, sagt Blischke. Das sei schließlich für das ganze Leben wichtig.

Eltern und Schüler freuen sich über den Schulstart

Zunächst versammeln sich die Schüler auf dem Hof. Wer rein will, muss seine Maske aufsetzen. Eine Lehrerin kontrolliert das am Eingang – und erinnert einige Schüler noch einmal daran, sie aus dem Ranzen zu holen. Tyrese Mruck freut sich, wieder zur Schule gehen zu können. Der Siebenjährige will vor allem seine Freunde wiedersehen. Seine Mutter Fanny Mruck ist ebenfalls froh, dass es wieder „richtig losgeht“.

„Wir haben oft gemerkt, dass die Schule und der Kontakt zu anderen Kindern gefehlt haben“,sagt sie. Solange ihr Sohn die Maske nicht im Unterricht tragen müsse, sei auch das für sie okay. „Ich muss ihn aber natürlich noch daran erinnern, von allein klappt das noch nicht.“

Tyrese Mruck freut sich, wieder zur Schule gehen zu können. Seine Mutter Fanny Mruck ist ebenfalls froh, dass es wieder „richtig losgeht“. Quelle: Lisa Neugebauer

Um 8 Uhr sind alle 453 Schüler der Grundschule Wildau in ihren Klassen. Die Lehrer haben die Fenster geöffnet, um für einen guten Luftaustausch zu sorgen. In den Klassenräumen selbst gilt kein Mindestabstand – die Schüler sitzen dicht an dicht. Man habe die Sitzpläne aber akribisch ausgearbeitet, sagt Rektorin Blischke. Die Lehrer hätten unter anderem darauf geachtet, dass enge Freunde, die eventuell auch nachmittags zusammen Zeit verbringen, nebeneinander sitzen. Zudem würden die Lehrer auf einen Abstand von eineinhalb Metern zum ersten Schüler achten. Beim „Blick über die Schulter“ sind die Lehrer außerdem angehalten, eine Maske aufzusetzen. „Auf Gruppen- und Partnerarbeit verzichten wir erst einmal“, sagt Blischke.

In den Klassenräumen selbst gilt kein Mindestabstand - die Schüler sitzen dicht an dicht. Man habe die Sitzpläne aber akribisch ausgearbeitet, sagt Rektorin Susann Blischke. Quelle: Lisa Neugebauer

Präsenzunterricht ist wichtig für die Bildung der Schüler

Die meisten der 24 Lehrkräfte an der Grundschule Wildau hätten sich an die Situation gewöhnt, sagt die Rektorin. Nach der ersten Phase der Lockerung sei die Stimmung angespannter gewesen. „Jetzt kann man die Fälle in den Medien gut nachverfolgen“, begründet sie. „Man hat das Gefühl, dass sich mehr an die Pflichten halten als zu Beginn und die gegenseitige Gefährdung nicht so groß ist.“

Trotzdem hätten auch einige Kollegen Verwandte, die zur Risikogruppe gehören. Das verunsichere den ein oder anderen schon, sagt Blischke. Schwierig sei es vor allem, in den kommenden Monaten mit „Schnupfen und Hüsteln objektiv umzugehen“, sagt sie. „Wir können nicht abschätzen, ob das dann eine Sommergrippe ist oder nicht.“ Das zu händeln werde die Lehrer noch vor Hürden stellen. Präsenzunterricht sei aber momentan wichtig und richtig für die Bildung der Schüler, sagt Blischke. Zwar hätten Eltern und Schüler im Homeschooling einen guten Job gemacht, aber nun gelte es wieder in den Rhythmus des Lehrplans zu kommen. Sie sieht bei ihren Schülern aber keine „Defizite der besonderen Art“.

Pläne machen und Präsenz zeigen - das seien ihre Haupttätigkeiten seit Corona, sagt Rektorin Susann Blischke. Quelle: Lisa Neugebauer

Jede Klasse hat ihren eigenen Schulhofbereich zum Spielen

Beim Pausenbeginn laufen die Klassen geschlossen zu dem Bereich des Schulhofs, auf dem sie heute spielen dürfen. Jeder Klasse ist eine Ecke zugeordnet. Damit sie aber auch die anderen Spielgeräten nutzen können, wird täglich gewechselt. Da die Kinder die Masken im Gebäude tragen müssen, haben viele sie nun am Handgelenk oder in der Hosentasche. Lehrer kontrollieren, dass sich alle an die Regeln halten.

Pausenbeginn an der Grundschule Wildau: Die Klassen laufen geschlossen zu dem Bereich des Schulhofs, auf dem sie heute spielen dürfen. Quelle: Lisa Neugebauer

Damit weniger Schüler auf dem Hof sind, wurden die Klassen zusätzlich zu den Bereichen in zwei Schichten eingeteilt. Als die erste Gruppe wieder ins Gebäude geht, erinnern sich die Schüler teilweise gegenseitig daran, die Masken aufzusetzen. Der Wechsel klappt an diesem ersten Tag noch nicht reibungslos – einige Klassen begegnen sich im Eingangsbereich. „Wir sind noch in der Testphase, ob alles funktioniert, wie wir es uns überlegt haben“, sagt Blischke. Sie beobachtet alle Vorgänge heute ganz genau. Weil die Pausen sich durch das Schichtsystem verdoppeln, mussten auch die Aufsichten vervielfacht werden. Ein Gutes habe die Teilung aber: Da sich weniger Schüler begegnen, vor allem die Jüngeren und die Älteren nicht, käme es zu weniger Konflikten, sagt Blischke.

„Das geht nur, wenn alle solidarisch sind“

Heute haben die Schüler noch verkürzt Unterricht, morgen soll der normale Alltag starten. Blischke hofft, dass alle Lehrer gesund bleiben. Da diese nur innerhalb einer Jahrgangsstufe wechseln sollen, um den Kontakt zu vielen Schülern so weit wie möglich zu vermeiden, sei die Personalplanung noch einmal besonders „knackig“ gestaltet. Bisher habe Blischke dahingehend aber gute Erfahrungen mit der Schulbehörde gemacht: Vertretungslehrer habe sie im Fall der Fälle immer bekommen, sagt sie. Mit den Vorsichtsmaßnahmen hofft sie, wie alle, dass eine zweite Welle ausbleibt. Vor allem für Eltern sei das Homeschooling eine enorme Belastung.

Entspannt sei Blischke erst in zwei Wochen, sagt sie. Dann liege der Urlaub der Kinder lange genug zurück. „Ich habe keine Glaskugel“, sagt Blischke. „Ich weiß nicht, was kommt.“ Die Schule könne nur versuchen, so gut es geht gegen einen Corona-Ausbruch gegenzusteuern. „Aber das geht nur, wenn alle solidarisch sind“, sagt sie. Eltern und Kinder müssten auch im Freizeitbereich darauf achten und dürften das nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir wollen signalisieren, dass wir die Situation ernst nehmen – ohne überängstlich zu sein.“ Eltern, die die Maskenpflicht locker sehen, ruft sie zu Solidarität auf. „Man tut es nicht für sich, sondern für den anderen.“

Von Lisa Neugebauer