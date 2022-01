Wildau

Zur Bebauung des Dahme-Nordufers in Wildau soll es nun doch keine herkömmliche Einwohnerversammlung geben. Statt dessen soll digital über die Pläne informiert und diskutiert werden.

Das sieht ein Beschlussvorschlag des Rathauses für die Stadtverordnetenversammlung vor. Begründet wird er damit, dass die vorgesehene Bürgerversammlung „coronabedingt in absehbarer Zeit nicht stattfinden“ könne. Daher kämen momentan nur digitale Formate in Betracht.

Die Informationen zu dem Bauvorhaben sollen nun auf der Plattform Maerker Plus veröffentlicht werden, der Zugang werde den Wildauern auf der Internetseite der Stadt zur Verfügung gestellt. Das ist eine Erweiterung des Online-Portals Maerker, auf dem Einwohner ihre Ordnungsbehörden auf Probleme mit der Infrastruktur im Ort hinweisen können, vom Schlagloch bis zur kaputten Straßenlaterne.

Rathaus: Weitere Form der Beteiligung

Das Portal Maerker Plus stelle lediglich eine weitere Form der Einwohnerbeteiligung dar, teilte Olaf Rienitz auf MAZ-Anfrage mit, er ist Referent von Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD). „Um den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, sich über die geplante Bebauung am Dahme-Nordufer zu informieren und ihre konkreten Anliegen einzubringen, bietet sich nach Einführung des Portals Maerker Plus dieses Thema an. Weitere Themen werden folgen“, so Rienitz.

SVV-Beschluss vom Februar 2020 zur Bürgerversammlung in Wildau

Wildaus Stadtverordnete hatten im Februar 2020 die Einberufung einer Einwohnerversammlung beschlossen, auf der die Pläne für das Dahme-Nordufer vorgestellt werden sollten. Der Investor, die Bauwert AG aus Berlin, sollte dazu eingeladen werden. Hinweise und Anregungen von Wildauern sollten anschließend von den Stadtverordneten behandelt werden. Das Bebauungsplan-Verfahren wurde laut dem Beschluss bis zur Auswertung der Ergebnisse der Versammlung ausgesetzt.

Die MAZ erkundigte sich im Rathaus, was bisher unternommen wurde, um den zwei Jahre alten SVV-Beschluss umzusetzen. Das wurde nicht genau beantwortet. Olaf Rienitz verwies auf die Begründung der Beschlussvorlage, wonach wegen Corona derzeit nur digitale Beteiligungsformate in Betracht kämen.

Der Uferweg bleibt öffentlich. Quelle: Frank Pawlowski

Bei der Bauwert AG sei man „vollkommen überrascht“ von der Vorgehensweise des Rathauses, wie Vorstand Jürgen Leibfried auf MAZ-Anfrage mitteilte. „Es hätte in den letzten zwei Jahren immer wieder Gelegenheiten und Zeiträume außerhalb der Pandemie-Wellen gegeben, diese Versammlung als Präsenzveranstaltung zu organisieren“, so der Bauwert-Chef.

Bauwert hofft weiter auf direkten Bürgerdialog

Sein Unternehmen würde einen von der Stadt organisierten direkten Bürgerdialog „weiterhin ausdrücklich begrüßen“. Bauwert sei bereit, sämtliche Kosten dafür zu tragen. „Eine digitale Bürgerbefragung halten wir gerade jetzt für den falschen Weg. Denn sie schließt aus unserer Sicht Bürger aus, die sich nicht oder nur unregelmäßig im Internet bewegen“, gibt Leibfried zu Bedenken. Das Unternehmen hat schon vor Monaten die Internetseite dahmeufer.de eingerichtet, auf der sich Besucher über Vorhaben informieren können. Bauwert will in drei Abschnitten rund 700 Wohnungen bauen. Einzelhandel, Gastronomie und ein öffentlicher Wasserplatz sind ebenfalls geplant.

Empfehlung im Wildauer Ausschuss für Stadtentwicklung

Im Stadtentwicklungsausschuss am Montag wurde die Vorlage der SVV zur Beschlussfassung empfohlen. Laut Ausschussmitglied Frank Vulpius, Fraktionschef von BfW/Grüne, habe Bürgermeisterin Angela Homuth auf Nachfrage erklärt, das digitale Format sei kein Ersatz für die Bürgerversammlung sei, sondern eine Ergänzung.

Ausschussvorsitzender Heinz Hillebrand (Linke) sagte der MAZ: „Linke und BfW/Grüne bestehen darauf, dass so schnell wir möglich eine Bürgerversammlung durchgeführt wird.“ Bei der digitalen Form sei der Kreis der Teilnehmer sehr eingeschränkt.

Von Frank Pawlowski