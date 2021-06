Dahme-Spreewald

Die neue Delta-Variante des Coronavirus ist in Dahme-Spreewald bisher vier Mal nachgewiesen worden. Ein Betroffener ist inzwischen genesen. Von den 15 Menschen, die aktuell im Landkreis infiziert sind, haben drei das Delta-Virus. Das hat der zuständige Beigeordnete in der Kreisverwaltung, Stefan Wichary, am Donnerstag der MAZ gesagt.

Inzidenz bei 1,8

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1,8, ein leichter Anstieg zum Vortag (1,3). Es sind drei Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 7082 bestätigte Fälle in Dahme-Spreewald, 6816 Menschen gelten als genesen. Aufrund der niedrigen Fallzahlen entspannt sich im Gesundheitsamt allmählich die Lage, das wirkt sich auch auf die Arbeitsfähigkeit anderer Bereiche der Kreisverwaltung aus.

Laut Wichary waren bis zu 40 Mitarbeiter aus anderen Abteilungen im Gesundheitsamt im Einsatz, die fast alle zurückgekehrt sind. Es hilft jetzt noch ein Mitarbeiter aus. Auch die Verträge mit externen Kräften laufen aus. Der Einsatz von zwischenzeitlich 15 Bundeswehrangehörigen ist inzwischen ebenfalls beendet. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die in anderen Bereichen aushalfen, kehren zurück.

Normalbetrieb ab 1. Juli?

Laut Wichary ist das Ziel, dass die Kreisverwaltung am 1. Juli wieder in den Normalbetrieb wechselt.

Alle positiven PCR-Tests lässt der Landkreis derzeit auf die Delta-Variante untersuchen. Die aktuellen Ergebnisse bestätigten, dass die Variante sich auch in Dahme-Spreewald beginnt auszubreiten, so Wichary. Den Wegfall von Einschränkungen wegen der niedrigen Inzidenz stellte er nicht in Aussicht. Die Verordnungen des Landes sähen das nicht vor, auch nicht bei einer Inzidenz von null.

Null wird vorerst wohl nicht erreicht

Mit der Prignitz und der Uckermark weisen derzeit zwei Landkreise diesen Wert aus. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir in Dahme-Spreewald in den nächsten Tagen bei null landen“, sagte Stefan Wichary. Gerade sei ein neues Cluster entdeckt worden mit zwei Infizierten, die Nachverfolgung der Kontakte ist im Gang. Er rechnet damit, dass deshalb die Infektionszahlen steigen werden.

Weitere Todesfälle waren zuletzt nicht zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind in Dahme-Spreewald 252 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Von Frank Pawlowski