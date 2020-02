Junge Physiker tüfteln um die Wette

Wildau

Arne Malisius ist der Titelverteidiger. Der Zehntklässler gab am Donnerstag alles, um bei der regionalen Physik-Olympiade erneut zu gewinnen. „Ich habe mich noch intensiver vorbereitet und mit Aufgaben beschäftigt als im vergangenen Jahr“, so der Gymnasiast aus Eichwalde. Er war einer von 30 Neunt- und Zehntklässlern aus fünf Schulen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming, die an dem mittlerweile 16. Wettbewerb in der Technischen Hochschule in Wildau teilnahmen, und der ist eine echte Besonderheit.

Aufgaben mit hohem Niveau

Hochkonzentriert arbeiteten die Schüler. Die Zeit war knapp. Es war mucksmäuschenstill. Mit Stift, Papier und Taschenrechner knobelten die Teilnehmer an den Aufgaben und die waren nichts für schwache Nerven. Zwar bildet der Unterricht die Basis, dennoch geht das, was bei der Olympiade behandelt wird, weit über den Grundstoff hinaus, wie Jonny Mühling berichtet. Zusammen mit Maren Schiemenz kümmert sich der engagierte Lehrer seit der ersten Auflage um die Organisation des Physik-Wettbewerbs.

Initiator Jonny Mühling teilt die Aufgabenblätter des theoretischen Teils aus. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Aufgaben haben ein hohes Niveau. Sie sind komplex. Es geht um die Physik mit all ihren Teilbereichen. „Die Schüler sollen in der Lage sein eigenständig Hypothesen aufzustellen und zu überprüfen“, so Mühling, der zugleich als Fachberater im Schulamtsbereich Cottbus agiert. Die Olympiade am Donnerstag gliederte sich dabei in zwei Bereiche – einen theoretischen und einen praktischen Teil. Bei Letzterem ging es um Spannung und Stromstärke. Die Schüler sollten mithilfe eines Halbleiters deren Zusammenhänge ermitteln.

Landesolympiade ist das Ziel

Für Arne Malisius war das ein Klacks. „Im letzten Jahr war es ähnlich. Da ging es auch um die Elektrizität. Damit kenne ich mich echt gut aus“, so der Schüler. Zwar sieht er die Physik nicht unbedingt als sein Lieblingsfach in der Schule, dennoch macht sie ihm sehr viel Spaß. Auch beruflich kann er sich vorstellen, diese Richtung einzuschlagen. Bevor es aber so weit ist, ist zunächst die Landesolympiade sein Zeil. Dahin würde es für ihn gehen, wenn er erneut der beste seiner Klassenstufe wird.

Es wird getüfelt und geknobelt - die Aufgaben haben es in sich und gehen weit über dem hinaus, was eigentlich im Unterricht behandelt wird. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Die Ergebnisse werden erst in zirka zwei Wochen vorliegen und entsprechend veröffentlicht. „Wir werden alle Ergebnisse doppelt kontrollieren. Schließlich geht es um hohe Preise“, so Jonny Mühling. Zum Hochschulinformationstag in Wildau sollen am 16. Mai dann die drei besten Teilnehmer gekürt werden. „Auch für die Plätze dahinter werden wir kleinere Preise vorbereiten, die uns unsere Sponsoren ermöglichen“, verspricht der Initiator.

Jungen überwiegen die Mädchen

Für gewöhnlich gibt es zwar auch schulintern Physik-Wettbewerbe. Die finden aber nicht an jeder Schule und wenn, dann nur in einem kleinen Rahmen statt, wie Jonny Mühling bemängelt. Die Teilnehmer der regionalen Olympiade sind die besten aus ihrer Schule. Dabei fällt auf: Ein Großteil der Schüler sind Jungen. „Das war in den naturwissenschaftlichen Fächern schon immer so“, erzählt der Initiator. Das liege wohl daran, dass Mädchen sich eher für den künstlerisch-kreativen Bereich interessieren.

Mit Messgeräten, Tafelwerk, Stift und Papier sind alle voll konzentriert bei der Sache. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nichtsdestotrotz freut sich die Technische Hochschule über jeden, den sie mit der Physik begeistern können. Seit 16 Jahren ist die TH Wildau ein fester Partner und Austragungsort des Wettbewerbs. „Für uns ist das keine Werbeveranstaltung. Hier können die Schüler einen guten Rohstoff bekommen“, sagt Informatiker Stefan Kubica, Vizepräsident für Digitalisierung und Qualitätsmanagement von der Technischen Hochschule. „Bewahrt euch die Neugierde und das Interesse. Egal wie es ausgeht, es zählt allein das Mitmachen“, ermuntert er die Teilnehmer.

Von Marcus J. Pfeiffer