Wildau

In zwei Wohnungen in Wildau ist am Freitag eingebrochen worden. In der Schillerstraße wurden die Täter von den gegen 17.15 Uhr heimkehrenden Eigentümern überrascht, konnten aber unerkannt fliehen. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz kam, konnten die mutmaßlich mindestens zwei Täter nicht gefunden werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2500 Euro. In der Fichtestraße ereignete sich am Freitag ein weiterer Einbruch, der zwischen 12.30 Uhr mittags und dem späteren Abend passiert sein muss. Dort gelangten die Täter über eine aufgebrochene Terrassentür ins Innere und entwendeten unter anderem Schmuck und elektronische Geräte, der Schaden liegt bei 2000 Euro.

Von MAZonline