Vor vielen Jahren packte Heike Buschkowiak die Leidenschaft für Puppen und hat sie nicht mehr losgelassen. Sie sammelte und baute sie sogar selbst. Inzwischen hat sich die Wildauerin darauf verlegt, sie zu reparieren. Deshalb kann man Heike Buschkowiak mit Fug und Recht eine Puppendoktorin nennen.

Puppendoktorin aus Wildau bietet ihre Dienste nicht groß an

Aber die 68-Jährige mag diese Bezeichnung nicht so sehr. „Ach nein, das bin ich nicht“, sagt sie. Die Begründung liefert sie gleich mit. „Ich will das nicht so verpflichtend machen.“ Sie widmet sich ihren Puppen lieber, wenn sie Zeit und Lust dazu hat, nicht weil sie es muss. Ihr Hobby soll ein Hobby bleiben. Deshalb bietet sie ihr Dienste auch nicht offensiv an.

Das Teddy-Mädchen mit Kleidchen ist ein Teil aus dem großen Sammlung der Wildauerin. Quelle: Frank Pawlowski

Gefragt wären sie bestimmt, denn Puppendoktoren scheinen in Dahme-Spreewald eine Rarität zu sein. Anderswo werden Puppen und Kuscheltiere sogar gewerblich repariert, doch solche Einträge findet man für LDS nicht. Trotzdem dürfte Heike Buschkowiak inzwischen einem kleinen Kreis von Leuten bekannt sein.

Ehrenamtlicher Einsatz für das Wildauer Repair-Café

Als in Wildau im Jahr 2015 das Repair-Café eröffnete, bot sie spontan ihre Hilfe an und wurde gleich angeheuert. In dem Reparatur-Café werden Geräte und Gegenstände repariert, die Leute nicht wegwerfen wollen. Freiwillige nehmen sich der Sachen an, die dort jeden letzten Sonntag abgeben werden. Nächster Termin ist der 30. Januar (15 bis 18 Uhr, Karl-Marx-Straße 123 in Wildau).

Heike Buschkowiak wird wahrscheinlich auch wieder da sein. Sie hat schon einigen Teddys und Puppen das Leben gerettet und die Besitzer damit glücklich gemacht. „Die waren immer ganz happy“, erzählt sie. Eine Garantie gibt sie nicht, dass die Operation gelingt. „Ich sage das den Leuten immer, damit sie nicht enttäuscht sind, wenn ich mal nichts machen kann.“ Aber das ist bisher eigentlich nicht vorgekommen.

Heike Buschkowiak mit einer ihrer Puppen. Quelle: Frank Pawlowski

Im Wohnzimmer hat Heike Buschkowiak eine kleine Auswahl aus ihrem großen Fundus für den Besucher aufgestellt. Eine Puppe im Kinderwagen, zwei große Teddybären. Einer von ihnen ist mehr als 60 Jahre alt, Heike Buschkowiak bekam ihn als kleines Mädchen. Er noch sehr gut in Schuss. Ein anderer großer Teddy bekam ein neues Auge und ein neues Innenleben aus Stroh.

Die Wildauerin und ihre Erinnerungsstücke aus Kindheitstagen

Eine Puppe ist genauso alt ist wie der Teddy und eines der wenigen verbliebenen Erinnerungsstücke aus Kindheitstagen. Heike Buschkowiak streicht ihr liebevoll das Kleidchen glatt. Etliche Puppen hat sie inzwischen verkauft. Ihre drei erwachsenen Söhne können damit nichts anfangen. „Einer fand sie als Kind immer gruselig.“

Eine unverhoffte Begegnung mit diesen Puppen kann einen durchaus erschrecken. Denn sie sehen täuschend echt aus, so natürlich wirken Haut und Augen. Das ist die hohe Puppenkunst, erklärt Heike Buschkowiak. Sammler können solche Puppen ganz nach ihren Vorlieben gestalten, sie werden aus Einzelteilen zusammengesetzt, es gibt unzähliges Zubehör. Fertige Puppen von namhaften Herstellern kosten mehrere Hundert Euro – gebraucht.

Post-Teddy und Miniatur-Klassenzimmer

Heike Buschkowiak holt eine Tüte mit einem Kopf aus einer Kiste, in der auch noch jede Menge Arme und Beine liegen. Das sind Ersatzteile, die sie vielleicht irgendwann noch gebrauchen kann. Das Basteln liegt der gelernten technischen Zeichnerin. Für eine Postfrau hat sie ein Häuschen mit Teddy, Paketen und Packstation im Hintergrund gebastelt, für eine Bekannte ein Miniatur-Klassenzimmer mit Tafel und Teddy. Einen Maler-Teddy mit Malerrolle und Tapetenbuch hat sie ebenfalls entworfen.

Den Post-Teddy hat Heike Buschkowiak für eine Potsfrau gemacht. Quelle: Privat

Die Wildauerin könnte mit ihren sehenswerten Werken eine Ausstellung im Volkshaus füllen, aber sie winkt ab. Für eine Frauen-Messe wurde sei einmal angefragt, doch wegen Corona ist daraus nichts geworden. Sie selbst hat keine Ambitionen, ihre Puppen und Teddys auszustellen.

Das monatliche Reparatur-Café ist für sie vor allem eine Gelegenheit, mal unter Leute zu kommen. Heike Buschkowiak lebt sonst sehr zurückgezogen. Ihre Patienten behandelt sie nicht gleich im Café, da wird nur die Diagnose gestellt. Die Behandlung führt sie in Ruhe zu Hause durch. Das kann einige Tage in Anspruch nehmen, darauf müssen sich die Besitzer einstellen.

Wildauerin kümmert sich um strapazierte Kuscheltiere

Sie kümmert sich nicht nur um strapazierte Kuscheltiere von Kindern, die täglich im Gebrauch sind. Oft hat sie auch mit Figuren zu tun, die Dekoration sind. Davon hat sie selbst jede Menge. In Vitrinen im Flur sind einige ihrer Lieblinge aufgereiht, überwiegend kleine Stofftiere.

Sie holt einen putzigen Teddy heraus und stutzt plötzlich. „Wann hat der denn ein Ohr verloren?“, spricht sie mehr zu sich selbst. Er kommt gleich in den Warteraum nebenan im Wohnzimmer. Das ist ein klarer Fall für Frau Puppendoktor.

