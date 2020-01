Fachtag für Schüler an der TH Wildau

Wildau

Rund 250 Schüler besuchten am Dienstag die Technische Hochschule Wildau, um im Rahmen des Fachtags Informatik an verschiedenen Workshops, Laborbesuchen oder auch Vorlesungen teilzunehmen. Insgesamt 14 verschiedene Angebote gab es im Vorfeld, von denen sich die Jugendlichen jeweils zwei aussuchen konnten.

Tippe für Studieninteressierte

Das Spektrum reichte von Datensicherheit über Navigation einst und heute bis hin zu Bildverarbeitung, der arbeit mit humanoiden Robotern oder Assistenzsystemen in Fahrzeugen. Professoren und Dozenten der TH arbeiteten dabei intensiv mit den Neunt- bis Zwölftklässlern. Im Mittelpunkt der Angebote standen vor allem die TH-Studiengänge Telematik, Wirtschaftsinformatik, Verkehrssystemtechnik, Logistik und Automatisierungstechnik. Auch Tipps für Studieninteressierte gab es.

Zukunftstag Brandenburg am 26.3

Zum Vormerken: Am 26. März findet der brandenburgweite Zukunftstag für Mädchen und Jungen auch an der TH statt. Am 18. Juni gibt es den Fachtag Technik und Naturwissenschaften und am 7. Oktober ist ein Fachtag Wirtschaft und Verwaltung geplant.

Von Karen Grunow