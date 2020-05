Ethikkommisson der TH Wildau neu besetzt

Wildau

Seit kurzem ist die Ethikkommission der Technischen Hochschule Wildau neu besetzt. Neue Vorsitzende ist Biowissenschaftlerin Anna Grebinyk, ihr Stellvertreter ist Andreas G. Hotes, Sprecher des Studiengangs Luftfahrttechnik/Luftfahrtmanagement. Neben Professoren der TH wie Bernhard Eylert und Cordula Schön gehören auch TH-Bibliotheksleiter Frank Seeliger, Andreas Preiß von der Studienorientierung und Beratung, sowie als studentische Vertreterin Alexandra Löwe an. Externe Mitglieder der Ethikkommission sind der Philosoph Frieder Otto Wolf und der Molekularmediziner Henrik Biering. „Die Ethikkomission ist unabhängig und nicht weisungsgebunden, sie arbeitet interdisziplinär sowie weltanschaulich und religiös ungebunden“, heißt es in der aktuellen Geschäftsordnung.

Ethikkommission erstmals 2015 eingerichtet

Ihre Mitglieder seien nur ihrem Gewissen verpflichtet. Mit dem Brandenburgischen Hochschulgesetz von 2014 wurde gefordert, dass an Hochschulen in Brandenburg Ethikkommissionen aufgebaut werden sollen. „Die Ethikkommission befasst sich insbesondere mit Fragestellungen zum möglichen Einsatz von Forschungsergebnissen für nicht friedliche Zwecke sowie zu Forschungsvorhaben am Menschen sowie an Tieren und gibt dazu Empfehlungen ab“, heißt es dazu im Gesetz. 2015 konstituierte sich daraufhin an der TH Wildau die erste Ethikkommission, Vorsitzender wurde damals Markus Frohme, Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Biotechnologie und Funktionelle Genomik. Er hatte sich schon frühzeitig um die Einberufung eines solchen Gremiums an der TH bemüht. Tätig wird die Kommission auf Anfrage. Sie berät dann Organe, Gremien sowie einzelne Hochschulmitglieder der TH Wildau.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von Karen Grunow