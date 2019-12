Aufregung im A 10 Center in Wildau: Am Samstagnachmittag soll es zu einer Evakuierung des Einkaufszentrums gekommen sein. Die Ursache war zunächst unklar. Kurze Zeit später kam dann jedoch die Entwarnung.

Falscher Alarm: Evakuierung im A 10 Center in Wildau

Kostenlos bis 19:18 Uhr Falscher Alarm: Evakuierung im A 10 Center in Wildau