Fürstlich Drehna/Wildau

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagabend zu einem Brand in der Straße Tugram gerufen. Ein Baum war umgestürzt und hatte eine Starkstrom- und eine Telefonleitung getroffen. Später geriet eine Mahlzeit auf dem Herd in einem Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße in Wildau in Brand. Am Montag schmorte in der Röntgenstraße Essen an und aktivierte den Rauchmelder.

Von MAZonline