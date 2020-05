Der große Hochschulinformationstag der Technischen Hochschule Wildau wird wegen der Coronakrise in diesem Jahr am 6. Juni stattfinden – und zwar ausschließlich in digitaler Form. Eine Herausforderung: Katja Wenger und Andreas Preiß vom Bereich Studienorientierung und Beratung haben in einem Videogespräch schon einmal durchgespielt, wie das dann aussehen soll.