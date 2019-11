Hundstage im A10-Center lockten die Besucher an

Wildau

Am Wochenende konnten sich die Besucher des A10-Centers über verschiedene Themen rund um den besten Freund des Menschen informieren.Am Samstag und Sonntag drehte sich im A10-Center alles um den liebsten Vierbeiner – den Hund. Von der Ernährung über das Spielzeug, bis hin zum gezeichneten Bild vom eigenen Haustier war alles mit dabei.

Castingformat Dogtalent

Eine Besonderheit war das Castingformat „Das Dogtalent“. Mensch und Tier konnten an beiden Tagen gemeinsam ihr Talent beweisen und hatten die Chance in das große Finale Ende November nach Hagen zu kommen. „Wir haben im April 2019 mit der Castingtour durch ganz Deutschland angefangen und haben mittlerweile 380 Hunde gecastet“, so Klaus Kirchhoff, der am Wochenende die Veranstaltung moderierte und das Format mitentwickelt hat. Dabei sollten die Vierbeiner natürlich eine unterhaltsame Show auf die Bühne bringen. Der Spaß, bei Mensch und Tier, darf dabei aber auch nicht fehlen. „Die Hunde sollen das freiwillig und gerne machen“, betonte Klaus Kirchoff.

Akira gab ihr Bestes

Nadine Wegner und ihr Hund Akira nutzen die Chance und versuchten ein paar Tricks auf der Bühne zu zeigen. „Ich trainiere mit ihr mehrmals am Tag. Aber auf der Bühne war sie jetzt das erste Mal“, erzählte Nadine Wegner. Die 11 Monate alte Akira gab ihr Bestes, war aber letztendlich wegen der vielen neuen Eindrücke zu nervös. Einen kleinen Preis gab es aber trotzdem am Ende.

Zeichnungen der Tiere im Comicstil

Einige Meter weiter hatte die Künstlerin Ann-Christin Batzer aka Akanny ihren Stand. Sie verewigte auf Wunsch die Haustiere der Besucher auf einem Bild im Comicstil. „Ich zeichne heute in A5 oder A6 Größe je nach Wunsch. Entweder in schwarz-weiß oder in Farbe“, erklärte Ann-Christin Batzer. Auch wer sein Haustier nicht dabei hatte, konnte ein Bild ergattern. Ein Foto reichte aus, damit die wichtigsten Details auf dem Werk wiedergegeben werden konnten. Jedoch soll nicht nur das Aussehen, sondern auch der Charakter auf den Bildern zu erkennen sein. Deswegen war es wichtig, dass die Leute etwas über ihr Tier erzählten.

Chance nutzen

Jessica Schulze ist mit ihren zwei Hunden extra wegen Ann-Christin Batzer in das A10-Center gefahren. Über Facebook hatte sie erfahren, dass die Künstlerin am Wochenende dort ist. „Dann haben wir gesehen, dass Hundstage sind und wollten dann unbedingt herkommen und die Chance nutzen, ein Bild malen zu lassen.“ Auch die Mutter Heike Schulze war mit dabei und fand es schön, dass solch eine Veranstaltung angeboten wird. Auch wenn es leider nicht viele Aussteller gab. „Mal gucken was hier noch so ist mit Futter etc., ob man da noch ein paar Infos bekommt. So was ist schon schön“, betonte sie.

Von Aaliyah Sarauer