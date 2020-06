Wildau

Die beiden Wildauer Revierpolizisten sollen in der Stadt ein Büro für Sprechstunden bekommen. Das sagte der Leiter des Führungs- und Revierdienstes der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald, Martin Wassermann, der MAZ. Wann die Sprechstunden stattfinden, steht noch nicht fest. Die Suche nach einem Raum läuft ebenfalls noch. Er gehe davon aus, dass es „in nächster Zeit“ wieder ein Büro geben wird, sagte Martin Wassermann.

Schon seit einigen Jahren gibt es in Wildau kein Repo-Büro mehr. Die Stadtverwaltung hatte den Mietvertrag einst gekündigt, weil sie den Platz im Rathaus selbst brauchte. Seither sind die Wildauer Repos in der Königs Wusterhausener Wache erreichbar. Sprechzeiten werden dort nach Vereinbarung angeboten.

Unterwegs im Revier

Doch die meiste Zeit sind die beiden Polizisten sowieso in ihrem Wildauer Revier unterwegs. „Sie sind nah dran an den Bürgern, fahren zu den Leuten, wenn es Probleme gibt“, so Martin Wassermann. Zuletzt hatte eine Frau im jüngsten Wildauer Stadtrat das Thema angesprochen. „Besteht die Möglichkeit, dass wieder eine Polizeistelle in Wildau eingerichtet wird?“, fragte sie. Dieser Wunsch sei laut Polizei in der Vergangenheit wiederholt geäußert worden. Gemeinsam mit der Stadt reagiere man nun darauf.

Sprechstunden in Nachbarorten

Sprechstunden mit Revierpolizisten gibt es in Bestensee, Eichwalde, Friedersdorf, Groß Köris, in der Königs Wusterhausener Wache und am Fontaneplatz, in Mittenwalde, Schulzendorf, Senzig und Zeuthen. In Niederlehme steht bei Bedarf ein Raum bei der Feuerwehr zur Verfügung. In der Regel finden die Sprechstunden einmal in der Woche statt, in einigen Orten dienstags, in anderen donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Ansonsten werden Termine in der Königs Wusterhausener Wache vereinbart.

Die Sprechstunden würden vor allem genutzt, um sich Rat zu holen oder sich zu informieren, sagte Revierleiterin Marlene Vogel. Die Resonanz sei unterschiedlich. „Manche Sprechstunden werden nicht gut angenommen.“ Allerdings seien sie für all jene eine einfache Gelegenheit, Kontakt aufzunehmen, die das telefonisch oder per Mail nicht wollen.

Suche nach Platz im Rathaus

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) ist froh darüber, dass die Polizei in Wildau wieder Repo-Sprechstunden anbieten wird. „Ich finde das toll und begrüße das sehr“, sagte sie. Nach ihrer Ansicht sollten die Sprechstunden im Rathaus stattfinden. „Wir werden versuchen, einen Platz zu finden.“

Revierpolizisten sollen vor allem den Kontakt zu den Einwohnern pflegen, sie sind Ansprechpartner bei Problemen vor Ort sowie für Schulen und andere Einrichtungen.

