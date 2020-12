Zeuthen/Wildau

Santa Claus vor dem Aus? Das befürchtet Petra Henkert. Deshalb wendet sie sich „in großer Sorge und mit hoher Dringlichkeit“ in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Verbunden mit der Hoffnung, dass sich Merkel „dieses Themas mit Priorität annimmt“.

Petra Henkert betreibt seit 21 Jahren in ihrer Freizeit ein Weihnachtsbüro. Alle Jahre wieder organisiert sie deutschlandweit zwischen 50 und 100 vorfestliche Programme und Mitmachaktionen. Vielerorts schlüpft sie auf der Bühne in die Rolle der zauberhaften „Weihnachtsfee Dezembersonne“. Doch in diesem Jahr seien alle Veranstaltungen komplett weg gebrochen, sagt Henkert der MAZ. Seit dem ersten Lockdown hagelte es Absagen für Weihnachtssingen in Einkaufszentren, Plätzchenbacken und Basteln mit Kindern, Besuche in Altersheimen, Auftritte bei Betriebsweihnachtsfeiern. „Das ist alles sehr traurig.“

Wird der Weihnachtsmann dieses Jahr überhaupt kommen?

Für das bevorstehende Fest ist ihr einzig und allein die Vermittlung von Weihnachtsmann-Darstellern für den 24. Dezember geblieben. „Viele Kinder fragen ihre Eltern besorgt: Wird der Weihnachtsmann denn dieses Jahr überhaupt kommen können?“, heißt es in dem Schreiben an die Bundeskanzlerin. Weihnachtsmanndarsteller kämen aus allen Altersklassen und Berufen: Studenten, Künstler, Lehrer, Ingenieure, Angestellte, Sachbearbeiter, Handwerker, aber auch Arbeitslose.

Einige Darsteller ständen wegen der mit der Corona-Pandemie verbundenen gesundheitlichen Risiken diesmal nicht zur Verfügung, so Henkert gegenüber MAZ. Dafür habe sie großes Verständnis. Aber die Bereitschaft vieler Darsteller sei da, Kindern auch in diesem Jahr viele wundervolle Augenblicke voller Glück zu schenken, schreibt sie der Bundeskanzlerin. Was allerdings sowohl den Darstellern als auch den anfragenden Familien Unbehagen bereite und fehle, sei ein Stück weit Planungssicherheit.

Deshalb will sie konkret von Angela Merkel wissen: „Zählt der Weihnachtsmanndarsteller mit seinem circa 15- bis 30-minütigen Besuch zu den Personen, die aufeinander treffen dürfen? Besteht die Möglichkeit, Weihnachtsmanndarstellern an ihrem Einsatztag möglichst kostenlose Termine für Schnellest an ihrem Einsatzort zu ermöglichen?“ Ob die Bundeskanzlerin auf den Brief antwortet, bleibt abzuwarten.

Weihnachtsmänner können gebucht werden

Fest steht, welche Corona-Regeln bis zum 21. Dezember gelten „Nach heutigem Stand dürfen Weihnachtsmänner gebucht werden, wenn sie einen Haushalt besuchen und die Anzahl der Personen über 14 Jahre einschließlich des Weihnachtsmannes maximal fünf Personen beträgt“, verweist man im Kreisgesundheitsamt Dahme-Spreewald auf die seit Monatsbeginn geltende, sogenannte Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg. Allerdings müsse ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten oder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Sobald Angehörige aus zwei Haushalten anwesend sind, darf der gebuchte Weihnachtsmann nicht hinzukommen“, sagt Kreis-Pressesprecherin Janet Grund. Die Leiterin des Krisenstabs Teltow-Fläming Dr. Silke Neuling warnt zudem: „Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Infektionsrisiko momentan hoch ist und man alles dafür tun muss, um sich und andere zu schützen. Deshalb bedenken Sie bitte: Krankheit ist nicht das Geschenk, das der Weihnachtsmann bringen sollte.“

Buchungen unter Vorbehalt

Welche Regeln am Ende über die Feiertage gelten, weiß noch niemand. „Trotzdem nehmen wir weiter Buchungen für unsere Darsteller unter Vorbehalt entgegen“, sagt Petra Henkert. Vorzugsweise für Besuche an der frischen Luft. Bescherungen auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Hof seien in Corona-Zeiten sinnvoll, damit der Weihnachtsmann nicht zum Superspreader wird. „Familien und Weihnachtsmänner bekommen von mir ein Hygienekonzept mit einer Checkliste“, so Henkert. Für die Umsetzung des Konzeptes seien die erwachsenen Gastgeber in der Verantwortung. Schwierig werde es natürlich vor Mehrfamilienhäusern. „Wenn die Familien grundlegende Bedingungen nicht erfüllen können, kann der Weihnachtsmann sagen, dass er nicht kommt“. Auch die Kinder müssten Abstand halten, könnten sich beispielsweise nicht auf den Schoß des Weihnachtsmannes setzen. „Aber die Mädchen und Jungen kennen die Corona-Regeln aus der Kita und der Schule.“ Da dürfte es kaum Probleme geben. „Wichtig für die Kinder ist, dass der Weihnachtsmann am 24. Dezember überhaupt kommt“, so Henkert. Eine Online-Bescherung sei für sie keine wirkliche Alternative.

Videobotschaft statt Hausbesuch

Ganz anders Anja Pokorný (KJV) die sich schweren Herzens für eine Videobotschaft statt Hausbesuch entschieden hat. Sie sagt: „Dafür haben wir uns zum Schutz der Familien und der von uns vermittelten Darsteller entschieden. “Vor mehr als drei Wochen zog der Vereinsvorstand die Reservierungs-Reißleine. Da lagen bereits 20 vorbehaltlich angenommene Buchungen für Weihnachtsmänner und -engel in der von Christel Marggraf ehrenamtlich in Eichwalde betreuten KJV-Vermittlungsstelle vor.

„Unsere Weihnachtsmänner ziehen für gewöhnlich mit einem Weihnachtsengel aus einem anderen Haushalt gegen eine Spende von einer Familie zur anderen“, sagt Pokorný. „Das wären dann schon mindestens Erwachsene aus drei Haushalten, die aufeinandertreffen würden.“ Auch wenn das gestattet wäre, bliebe die Gefahr, dass sich jemand mit Corona ansteckt. „Das damit verbundene Risiko für unsere ehrenamtlichen Darsteller ist uns einfach zu hoch.“ Gesundheit gehe vor. Schließlich wisse niemand, in welche Situation die Weihnachtsmänner und -engel geraten. Wird der Mindestabstand gewahrt? Wurde genug gelüftet? Womöglich ist gerade jemand aus der Gastgeberfamilie unerkannt an Corona erkrankt.

Auch KJV-Sozialarbeiter David Nikielewski würde liebend gerne wie schon in den vergangenen Jahren am 24. Dezember als Weihnachtsmann verkleidet von Haustür zu Haustür ziehen. „Das macht schon Spaß“, erinnert sich Anja Pokorný an ihre himmlischen Gastauftritte als Weihnachtsengel.

Rund 50 Familien wurden 2019 beschert

Wichtige Informationen zu den Besuchen der Weihnachtsmann-Engel-Paare erhielten alle Eltern auf den von Christel Marggraf betreuten Vorbereitungstreffen. Hier konnten Mütter und Väter sagen, welche gut gemeinten Worte der Weihnachtsmann ihren Kindern mit den Geschenken auf den Weg geben sollte. Augenzwinkernd ohne erhobenen Zeigefinger sprachen die Gabenbringer kleine Schwächen an. Gutmütig gestikulierend lobten sie große Stärken. „Deshalb kommt jeder bei uns gebuchte Weihnachtsmann auch immer ohne Rute – als der Gute“, sagt Anja Pokorný.

Rund 50 Familien wurden 2019 zwischen 14 und 17 Uhr besucht und beschert. „So wäre es sicher auch in diesem Jahr gewesen“, so Pokorný. Als kleine Entschädigung für alle von den Absagen betroffenen Eltern gibt es darum eine kurze Videobotschaft. Gedreht wurde im Wildauer KJV-Büro und David Nikielewski schlüpfte in sein weinrotes Weihnachtsmann-Kostüm. Verpackt in eine kleine Geschichte erklärt der Film-Weihnachtsmann hier den Kindern, warum er dieses Jahr nicht persönlich zu ihnen kommen kann.

Von Frank Pechhold