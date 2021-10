Wildau

Jens Warnken ist Geschäftsführer der Airkom-Druckluft GmbH in Wildau, einem mittelständischen Produktionsbetrieb, der wie viele andere unter Corona gelitten hat. Seit September ist Warnken auch Präsident der IHK Cottbus, das Gespräch wurde aber vor seiner Wahl geführt.

Herr Warnken, im März 2020 schlug Corona in Deutschland ein und die Wirtschaft brach von einem Tag auf den anderen ein. Wie ging es Ihnen in den ersten Tagen?

Jens Warnken: Da war definitiv eine Verunsicherung spürbar. Wir hatten ja alle keine Blaupause für eine solche Situation. Entsprechend haben wir auch ein bisschen ratlos versucht, uns zu orientieren. Wir haben unseren Mitarbeitern Passierscheine ausgestellt, über interne Regelungen gesprochen, Schutzausrüstungen an die Arbeitsplätze gebaut. Dass sich die Verunsicherung nur langsam gelegt hat, lag dann auch an den teils widersprüchlichen Vorgaben vom Land. Letztlich schlug das Gefühl aber in eine positive Trotzhaltung um, und es folgte noch ein sehr gutes Geschäftsjahr.

Hatten Sie zwischenzeitlich Sorge, dass Ihr Unternehmen nicht überlebt?

Nein, weil wir in vielen systemrelevanten Bereichen aktiv sind, etwa in der Pharmaindustrie oder der Ernährungswirtschaft. Dass es eine Delle geben würde, war mir aber klar, die Kontakte zu den Kunden brachen erst einmal alle weg. Aber wir operieren mit verschiedenen Standbeinen, deshalb hat mir die Lage keine Sorgenfalten auf die Stirn getrieben.

Bei wie viel Prozent der Vor-Covid-Zeit steht Ihr Unternehmen heute?

Bei 90 bis 95 Prozent. Aber Corona hat vieles verändert. Wir verkaufen beispielsweise momentan weniger Anlagen als vorher, weil die Kunden mit Investitionen zurückhaltender sind. Dafür warten und vermieten wir jetzt mehr.

Was hat sich bei Ihnen intern verändert?

Homeoffice war eigentlich als temporären Lösung gedacht, nun wird es zum normalen Zustand. Die hybriden Arbeitsmodelle sind in Stein gemeißelt – und es funktioniert wirklich gut.

Wie viele Ihrer Mitarbeiter arbeiten von Zuhause?

Mindestens ein Drittel ist im Homeoffice, sie kommen im Wechsel in die Firma. Wir haben klare Termine und Absprachen, wann was zu erledigen ist, und die Ergebnisse kommen, ohne dass man groß treiben muss.

Es gibt nach wie vor viele Arbeitgeber, die ihre Angestellten lieber um sich haben. Können Sie das nachvollziehen?

Natürlich will man am liebsten immer sehen, wie und wann der Arbeitnehmer wertschöpfend tätig ist. Aber ich habe die tradierte Denke für mich selbst auf den Prüfstand gestellt und bin zum Schluss gekommen, dass dieser Ansatz nicht mehr der Richtige ist. Ich vertraue darauf, dass sich unsere Belegschaft zu Hause an die Regeln hält, dass sie ihre Arbeit und ihre Pausen macht. Und es funktioniert. Warum soll die Anwesenheitspflicht dann noch ein Dogma sein?

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das war sicher ein Prozess.

Alle im Unternehmen mussten sich damit beschäftigen, ich genauso wie die Mitarbeiter. Aber wir haben alle erkannt, dass darin neue Chancen liegen. Wir haben Beschäftigte, die ihre Eltern pflegen müssen. Die können sich in unserer neuen Struktur jetzt bei Bedarf ausklinken. Man muss lernen, damit umzugehen, aber ich weiß, dass der Weg richtig ist.

Wie haben Sie die nötige Infrastruktur organisiert?

Wir hatten unsere Mitarbeiter zum Glück vorher schon mit Notebooks ausgestattet. Mit Corona haben wir dann ein Set für das Homeoffice entwickelt mit zwei Bildschirmen und einem ergonomischen Stuhl. Inzwischen haben wir einen Katalog, wo jeder das rausziehen kann, was er für seinen Arbeitsplatz benötigt.

Sehen Sie sich im Vergleich mit anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen als Vorreiter?

Das würde ich nicht sagen. Andere Unternehmen handhaben das ähnlich. In einem Produktionsbetrieb muss ich die Leute an die Maschinen lassen, aber im Backoffice kann man die Dinge anders organisieren. Und das ist bei vielen auch passiert.

Glauben Sie, dass die hiesige Wirtschaft inzwischen das Schlimmste hinter sich hat?

Die Wirtschaft hat sich bereits deutlich erholt. Was uns noch nachhängt, ist die Bürokratie, etwa bei den Entschädigungen nach Infektionsschutzgesetz. Da geht es um gekürzte Löhne, wenn Mitarbeiter in Quarantäne mussten. Das Landesamt kommt mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinter her.

Kennen Sie Unternehmen, die wegen Corona insolvent sind?

Ehrlich gesagt nein. Viele haben das Instrument der Kurzarbeit genutzt. Im Hotel- und Gaststättengewerbe haben viele gelitten und werden weiter leiden, es fehlen Mitarbeiter. Aber Insolvenzen sind mir nicht bekannt.

Lesen Sie hier:

Haben die Instrumente funktioniert oder war Wirtschaft im Landkreis schlicht stark genug?

Beides. Die Instrumente haben am Ende tatsächlich geholfen. Es war teilweise etwas haarig, aber es ist viel möglich gemacht worden, das muss man sagen. Ich glaube aber, dass wir noch Nachwirkungen spüren werden, vor allem bei den jungen Menschen die einiges durchlitten haben. Das darf man nicht unterschätzen.

Herr Warnken, mit welchem Gefühl gehen Sie in Winter?

Mit einem guten. Wir wollen endlich unser 20-jähriges Bestehen nachfeiern. Das ging im vorigen Jahr nicht. Die geschäftliche Seite wird wieder erquicklich sein. Ich hoffe nur, dass es keinen Lockdown mehr gibt, das wäre eine ganz schwierige Situation für unsere Gesellschaft. Grundsätzlich bin ich aber optimistisch – nicht nur für mein Unternehmen, sondern für den Großteil des Mittelstandes.

Von Oliver Fischer