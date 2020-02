Jugend forscht: Zeuthener Projekt qualifiziert sich für Landesfinale

Regionalsieger: „ Simultanschaltung von Elektromotoren“, Hugo Frackowiak und Moritz Vogt, Musikbetonte Gesamtschule " Paul Dessau" Zeuthen

„In unserem Projekt „ Simultanschaltung von Elektromotoren“ haben wir versucht, Elektromotoren mit Hilfe von Reflexkopplern zu synchronisieren. Dazu bauten wir zwei Modelle. Das erste Modell zeigt die Synchronisation von vier Elektromotoren, an denen jeweils ein Rotor und eine Indexerscheibe befestigt sind. Während das zweite Modell die Anwendung in der Fahrzeugtechnik zeigt. Es kann als eine sogenannte Panzersteuerung verwendet werden, da die vier Räder einen jeweils eigenen Motor besitzen. So kann auf die Achsensteuerung verzichtet werden und es erleichtert die Integration vom Motor in das Rad. Dies haben wir allerdings noch nur zum Teil realisiert.“

Sonderpreis VBIW: „Der preiswerte und hochwertige Polymerleiter“, Nizami Mammadov, Gymnasium Villa Elisabeth Wildau

„Mit diesem Projekt wird ein alternativer Ansatz realisiert, die Welt zu elektrisieren. Es wird ein elektrisches Kabelmaterial vorgestellt, dass mit Hilfe von Polymeren eine preiswerte und hochwertige Übertragung von elektrischer Energie ermöglicht. Durch die Verwendung von Rohstoffen aus Recycling, wird ein nachhaltiger Weg aufgezeigt, in Zukunft eine hohe und robuste Leitfähigkeit bei geringem Ressourcenverbrauch sicherzustellen.“

Sonderpreis Thinking Safety: „ Weltraumschrott muss weg“, Richard Voß und Phillipp Mierau, Musikbetonte Gesamtschule " Paul Dessau" Zeuthen

„Wir sind auf das Thema " Weltraumschrott" durch einen Vortag eines Mitschülers gekommen und hatten uns die Frage gestellt, was mit den Überresten von Weltraumprojekten passiert. Anhand zweier Messpunkte wollen wir die gesamte Keplerbahn berechnen und dann einen Fänger konzipieren der den Weltraumschrott entsorgt. Dadurch wollen wir einen Beitrag zur Weltraumsicherheit und zum Umweltschutz leisten.“

Erfolgreich teilgenommen – Juniorsparte Schüler experimentieren: „Gifte der Tollkirsche“, Milene Gerhardt und Aimee Lanz, Musikbetonte Gesamtschule " Paul Dessau" Zeuthen

„Wir stellten uns die Frage ob die Tollkirsche ein Heilmittel oder ein Gift ist. Als erstes informierten wir uns generell über die Tollkirsche. Wie man sie erkennt oder wo der Name überhaupt herkommt und wie die Wirkung der Tollkirsche auf den Menschen und auf die Tiere ist. Danach untersuchten wir mithilfe von zwei wissenschaftlichen Methoden die Inhaltsstoffe der Tollkirsche.“

Erfolgreich teilgenommen: „Das perfekte Raumklima“, Niklas Holzhütter, Musikbetonte Gesamtschule " Paul Dessau" Zeuthen

„In der letzten Saison haben mich die Juroren darauf hingewiesen, dass ich meinen CO2 Sensor um weitere Gase erweitern sollte. Ich habe dies gemacht und kann damit jetzt eine komplette Raumluft-Analyse düchführen. Den CO2 Sensor habe ich durch einen digitalen Sensor ersetzt. Er kann Co2, Temperatur, Luftfeutchigkeit, TVOC und den Luftdruck messen. Für den Sauerstoffgehalt setze ich ein analogen Sensor ein. Alle Daten können in einer Tabelle wiedergegeben und archiviert werden. Geplant sind 2 Modi: Manueller Modus und Leistungsmodus.“

Erfolgreich teilgenommen – Juniorsparte Schüler experimentieren: „Was wenn doch ? - Alltagschemikalien genauer betrachtet“, Clara Meinhard und Mariel Greiwe, Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen

„Alltagschemikalien sind uns allen bekannt. Wer liest sich aber die Sicherheitshinweise durch? Dies muss man machen, um gefährliche Situationen für sich und die Gegenstände zu vermeiden. Dies wollen wir untersuchen. Was passiert, wenn wir die Sicherheitshinweise nicht beachten? Dazu werden wir verschiedene Haushaltschemikalien untersuchen und ihre Zusammensetzung analysieren. In Experimenten werden wir dann die Hauptchemikalien verschiedener Produkte in geringen Mengen mischen und zur Reaktion bringen. Die Ergebnisse werden wir protokulieren und auswerten.“