Wildau

Fast ein wenig erschrocken reagiert Anett Nerlich, als die Mutter der Wildauer Drillinge Vincent, Carl und Henriette erfährt, dass die Kinderärztin Ingrid Stiller im Wildauer Gesundheitszentrum am 15. Januar ihren wohlverdienten Ruhestand antritt. „Der Abschied vom Berufsleben sei ihr von Herzen gegönnt, aber sie wird uns fehlen“, sagt die Wildauerin. „Als Ärztin hatte sie immer ein offenes Ohr für uns und konnte sich fantastisch in eine Drillingsfamilie hineindenken.“

So erinnert sich Anett Nerlich noch genau, als damals für ihre drei Babys der erste Arztbesuch anstand und sie überhaupt nicht wusste, wo ihr der Kopf stand. Da habe ihr die Kinderärztin kräftig Mut gemacht und sei sofort zum Hausbesuch gekommen. Seither habe sie von ihr viele Tipps von der richtigen Schlafposition für die Kinder bis zur Sprachentwicklung erhalten, für die sie als Mutter der heute schon zehnjährigen Drillinge sehr dankbar sei.

Anzeige

Auch die 28-jährige Diana Lehmann mit ihrem fünfjährigen Sohn Ben meint: „Frau Stiller ist in Wildau eine Institution, die den Kindern jede Angst nimmt. Sie hat schon meine Bronchitis als Kind behandelt und jetzt die von meinem Sohn.“

Eröffnung im Januar 1992

Vor 29 Jahren am 13. Januar 1992 eröffnete die heute 67-Jährige ihre Praxis im Wildauer Gesundheitszentrum, nachdem sie zuvor acht Jahre auf der Kinderstation im Krankenhaus in Königs-Wusterhausen tätig war. Nur acht Wochen zuvor, im November 1991, hatte sie dem damaligen Geschäftsführer des Gesundheitszentrums, Manfred Sternagel, erklärt, dass sie in dieser ehemaligen Poliklinik als niedergelassene Ärztin eine Kinderarztpraxis eröffnen möchte. Er kommentierte dies damals mit den Worten: „Sie sind ja mutig.“ Mit nur 300 Patienten im Quartal und mitten im größten Geburtenknick nach der Wende startete die junge Ärztin. Heute hingegen werden ihr Rat und ihre Hilfe vierteljährlich von über 1300 kleinen Patienten in Anspruch genommen. Zeitweise musste sie sogar einen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängen

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Schon als Zwölfjährige wollte ich Kinderärztin werden, so eine Art ‚Ersatzmutter‘ für all diejenigen, denen es nicht so gut geht“, sagt Ingrid Stiller. Diesen ihren Traumberuf hat sie sich nach dem Abitur in KW mit dem Medizinstudium in Rostock erfüllt. „Ich wüsste noch heute keinen schöneren Beruf für mich. Kinder sind einfach das Beste und sie halten unglaublich jung“, sagt Ingrid Stiller lachend.

Ihre Praxis habe sie gemeinsam mit ihren Schwestern immer mit Herzblut geführt und sich daran erfreut, wenn kranke Kinder plötzlich wieder fröhlich hopsten und lachten. Da seien dann schnell all die Belastungen dieses Berufes vergessen gewesen.

Aber selbstverständlich gab es auch tragische Schicksale. Unvergesslich ist ihr ein kleiner Junge, der an einem eigentlich harmlosen Leistenbruch operiert wurde. Dabei aber hat die Sauerstoffversorgung versagt, sodass er heute schwerstbehindert ist. Als Ingrid Stiller davon erfuhr, fand sie nächtelang kaum Schlaf. Mit zu den schönsten Momenten ihres Berufslebens zählt die Zeuthenerin all die Begegnungen, in denen sich langjährige Patienten, die sie teilweise schon als Baby kannte, von ihr als 18-Jährige verabschiedeten. „So mancher von ihnen ist mir – natürlich vor Corona – sogar um den Hals gefallen“, sagt die Ärztin.

Ingrid Stiller: „Insgesamt wäre es oft viel besser, wenn Mutter oder Vater anstatt Google aufzurufen, auf ihr Bauchgefühl hören würden“

Natürlich hat sich in den fast 30 Jahren auch so manches, und dies längst nicht nur in den Behandlungsmethoden, verändert. Die Eltern sind heute meist älter als früher und Stiller zufolge manchmal auch ein wenig überängstlich. Da wird dann mit einem Kleinkind mit 37,5 Fieber sofort in die Notaufnahme gedüst. Zu Hausbesuchen ist Ingrid Stiller daher seltener als früher unterwegs. „Insgesamt wäre es oft viel besser, wenn Mutter oder Vater anstatt Google aufzurufen, auf ihr Bauchgefühl hören würden“, lässt Stiller ihre jahrzehntelange Erfahrung sprechen. Ohnehin sagt sie, dass Hopse spielen oder Schweinebaumeln am Klettergerüst besser sind als Handy, Fernseher und Computer, wodurch leider viel Kindsein verloren geht.

Für die Eltern kann die Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums, Birgit Norden, aber Entwarnung geben. „Nach einem kurzen Umbau werden ab Februar in der Praxis die Mädchen und Jungen wieder ärztlich versorgt.“ Die kleinen Patienten begegnen dort zwar neuen Ärztinnen, treffen mit den bisherigen Arzthelferinnen Vivien Jänicke und Nicole Rosinski aber glücklicherweise auch „alte“ Bekannte. Ingrid Stiller will sich jetzt ganz ihrer Familie mit den beiden erwachsenen Kindern sowie den beiden Enkeln widmen. Auf dem Plan stehen neben gemütlichen Lesestunden und Radtouren dann – hoffentlich auch wieder mögliche – gelegentliche Abstecher auf die Seiser Alm in Südtirol.

Von Franziska Mohr