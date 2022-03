Wildau

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, gibt es bei Mattias und Tanja Zeising, Anke Schönberner und Daniela Rüffert kaum noch ein anderes Thema. Die Bilder von zerbombten Häusern und Menschen, die in den Kellern und U-Bahnhöfen Schutz vor den Angriffen der russischen Armee suchen, lassen die vier nicht los.

Die Gründerinnen und Gründer aus der Kreativszene wollten nicht tatenlos zusehen, sondern anpacken. Anke Schönberner betreibt die Nähschule „Fashionschool“ in Wildau, Daniela Rüffert nennt ihr Eichwalder Label „Fräulein Mizzie“ und Mattias und Tanja Zeising betreiben neben der Werbeagentur „Neonrausch“ die Kreativwerkstatt „Lønneberga“ in einem ehemaligen Blumenladen in Zeuthen.

Textilien aus Wildau für Frieden in der Ukraine

Innerhalb kürzester Zeit stampften sie das Projekt „Fashion for Peace“ aus dem Boden. „Tragen wir unsere Meinung hinaus in die Welt. Mit starker Botschaft und offenen Herzen und Armen. Für ein buntes, demokratisches und friedvolles Europa“: Unter diesem Motto ließ das Team aus Wildau, Eichwalde und Zeuthen hunderte T-Shirts, Pullis und Jutebeutel mit Friedensbotschaften und Peace-Zeichen bedrucken.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Love, Peace & Brandenburg: Vier Kreative aus Zeuthen, Eichwalde und Wildau haben eine Spendenaktion mit Mode gestartet. Der Erlös fließt in die Ukraine-Hilfe. Quelle: privat

Mit ihren selbst entworfenen Klamotten verdienen Mattias und Tanja Zeising, Anke Schönberner und Daniela Rüffert selbst nicht einen Cent. 100 Prozent des Gewinns fließen in Hilfsprojekte für die Ukraine. „Wir haben entschieden, unsere komplette Arbeitszeit und Kreativität kostenfrei in das Projekt zu packen. Für unsere erste Materialbestellung konnten wir tolle Sponsoren gewinnen“, sagt Tanja Zeising.

Mit ihrer „Mode für den Frieden“ haben die vier Initiatoren offenbar einen Nerv getroffen. Vor Kurzem verkauften sie die limitierte Mode in der Eichwalder Bahnhofstraße – und wurden nach eigener Aussage regelrecht überrannt. Die T-Shirts und Pullover können seit zwei Wochen auch online oder direkt in der Fashionschool von Anke Schönberner bestellt werden. Die bis jetzt eingenommenen Spenden gehen momentan an „Ärzte ohne Grenzen“. Die Hilfsorganisation leistet medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten.

Zur Bestellung geht es hier.

Von Josefine Sack