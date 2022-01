Lübben/Wildau

Bis zu 200 Personen beteiligten sich am späten Silvesternachmittag an einer nicht angemeldeten Versammlung in Lübben. Wie die Polizei mitteilte, verlief die Veranstaltung friedlich, sie habe lediglich Verkehrssicherungspflichten nachkommen müssen.

Falschfahrer auf der A 113

Im Bereich der Autobahnraststätte Lichtenauer Seen meldete die Polizei am Silvestermorgen gegen 9 Uhr einen Falschfahrer auf der Autobahn 113. Der Fahrer hat jedoch seinen Irrtum erkannt und die Autobahn umgehend wieder verlassen.

Insgesamt sind die Tage um den Jahreswechsel für die Polizei in LDS ruhiger als in anderen Jahren verlaufen. Neben einigen Verkehrsstraftaten wie Fahren ohne den notwendigen Versicherungsschutz oder unter Alkohol- und Drogeneinfluss musste die Polizei in Wildau zur Streitschlichtung ausrücken. Dort war es ebenfalls am Nachmittag des 31.12. des zurückliegenden Jahres zu handgreiflichen Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss gekommen.

Von Udo Böhlefeld