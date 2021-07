Wildau

„Es geht nicht nur darum, sich in stressigen Situation zu verteidigen“, sagt Christoph Lauinger. Der 31-Jährige ist leidenschaftlicher Kampfsportler und hat sich nun einen Traum erfüllt. Denn seit Juni bietet er als selbstständiger Trainer Selbstverteidigungskurse nach dem Line-Defense-Programm in Wildau an.

„Ich hatte mir den Start einfacher vorgestellt“, räumt er ein. Geplant hatte er nämlich schon im November letzten Jahres Kurse anbieten zu können, doch dann kam der Lockdown. Bis zum Ende des Frühjahres war Sport gar nicht oder nur unter strengen Auflagen möglich.

Vor allem Kontaktsportarten, zu dem auch das Training bei Christoph Lauinger zählt, war lange tabu. Doch aktuell reicht ein negativer Coronatest aus, um an dem Kurs teilnehmen zu können. Versteckt im Untergeschoss des Gebäudes der AMGV gGmbH in der Schwartzkopffstraße in Wildau liegt der Trainingsraum des 31-Jährigen.

Hier bietet er bislang an zwei Abendenden in der Woche Kurse an für Interessierte. Sowohl Kinder von fünf bis zwölf Jahren, als auch Jugendliche und Erwachsene können an dem Training teilnehmen.

Dabei geht es Lauinger nicht nur darum den Teilnehmern Techniken zur Selbstverteidigung beizubringen, wie er erzählt. „Die Philosophie dahinter ist, wie funktioniert mein Körper und was kann ich eigentlich damit machen“, so der Trainer.

Verbale Lösung finden, statt Prügelei

„Man kann in dem Kurs erlernen, wie man aus stressigen Situationen herauskommen kann auch ohne sich verteidigen zu müssen.“ Denn oftmals reiche es schon verbal Konflikte zu lösen. So denkt man als Laie bei Selbstverteidigung an Frauen, die trainieren, um sich nachts sicherer zu fühlen. Doch das sei nur ein kleiner Teil der Interessenten.

Denn in vielen Alltagssituationen kommt es zu Konflikten, wie beispielsweise auf Arbeit. Immer häufiger werden Menschen Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz. Doch wie geht man am besten damit um und wie kann man in einer so schweren Situation an Selbstvertrauen gewinnen? Dies und mehr bespricht Christoph Lauinger mit den Teilnehmern.

Für ihn ein besonderes Anliegen, fühlte er sich in seiner Ausbildung zum Hotelfachmann selbst oft von seinem Vorgesetzten und seinen Kollegen schikaniert. „Auch Azubis können sich trauen und müssen in so einem Fall für sich einstehen“, betont der 31-Jährige.

Neben Kontaktsport geht es in dem Kurs auch um die mentale Stärkung der Teilnehmer (Symbolbild) Quelle: Boris Roessler

Darüber hinaus lernen die Teilnehmer, wie sie gelassener werden bei stressigen Situationen wie beispielsweise beim Autofahren oder bei Konflikten mit Freunden oder Familienmitgliedern. „Wenn man unterschiedlicher Meinung ist, kommt es oft dazu, dass sich das Gegenüber in Rage redet.“ Doch im Kurs wird vermittelt, wie man sein Gegenüber besänftigen kann.

Kinder wiederum beschäftigen sich innerhalb des Trainings mit Mobbing und häuslicher Gewalt. „Es geht darum ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen aufzuzeigen an wen sie sich wenden können und wie, wenn etwas zu Hause nicht stimmt“, erklärt Christoph Lauinger.

Sein Appell lautet, diese negativen Gefühle nicht mit sich herumzutragen und in sich hineinzufressen, sondern aktiv dagegen vorzugehen. Und wie das geht, vermittelt er in seinen Line-Defense-Kursen, in denen natürlich auch trainiert wird.

Besseres Gefühl für den Körper bekommen

Dabei sei es egal, ob man mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat. Willkommen sind alle im Kurs. „Die Teilnehmer sollen ein Gefühl für ihren Körper bekommen und ich passe das Training individuell an.“ Ziel sei ein gesundes Training zu ermöglichen, bei dem mehr Selbstbewusstsein gewonnen werden kann, wie Lauinger erzählt.

„Nach den ersten zwei Stunden sind die Meisten schon begeistert von den Fortschritten und erkennen, was das Training mit ihrem Körper macht“, erklärt der 31-Jährige. Nachdem er 15 Jahre lang Kampfsport betrieb, entschied sich Christoph Lauinger dazu, sich auch für mentales Training fortzubilden, und ist begeistert von dem Line-Defense-Programm, das Philosophie und Anwendung kombiniert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Interesse hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse mbaas_seminar@gmx.de anmelden. Unentschlossene können zudem beim Eröffnungsseminar am 8. August mehr über die Arbeit von Christoph Lauinger und dem Programm erfahren. Eine Vorabanmeldung ist dafür nötig.

Christoph Lauingers Selbstverteidigungskurs findet im Untergeschoss des Gebäudes der AMVG gGmbH statt. Quelle: Joice Saß

Von Joice Saß