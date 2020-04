Stadtverordneter Thomas Wilde verlässt Fraktion der Linken

Wildau

Die Linksfraktion in Wildau büßt einen ihrer fünf Sitze in der Stadtverordnetenversammlung ein. Fraktionsmitglied Thomas Wilde hat seinen Austritt erklärt, will sein Mandat aber behalten. Ob er sich einer anderen Fraktion anschließen wird, lässt er offen.

Parteiloser Kandidat

Thomas Wilde zog als parteiloser Kandidat auf der Liste der Linken erstmals 2014 in den Stadtrat ein, bei der Kommunalwahl 2019 wurde er wiedergewählt. Der 58 Jahre alte Polizeibeamte ist Vorsitzender des Bauausschusses. Der Austritt aus der Fraktion habe sich seit längerer Zeit abgezeichnet, sagte er der MAZ. Neben Meinungsverschiedenheiten hätten vor allem das Auftreten und der Arbeitsstil von Fraktionschef Heinz Hillebrand den Ausschlag gegeben. „Ich kann und will das nicht mehr mittragen.“

Einsatz für Wildau

Er wolle sich als Stadtverordneter für Wildau einsetzen, die Linksfraktion arbeite nach seinem Eindruck aber inzwischen gegen die Interessen der Stadt. Als Beispiele nannte er den Streit um einen geplanten Grundstücksverkauf und um den entlassenen Wiwo-Chef. Das „Fass zum Überlaufen“ gebracht hätten Äußerungen des Linken-Fraktionschefs Heinz Hillebrand im jüngsten Stadtrat. Hillebrand ist einer der schärfsten Kritiker von Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD). Thomas Wilde unterstützt sie hingegen oftmals.

Fraktionschef: Konsequenter Schritt

Heinz Hillebrand nannte es konsequent, dass Thomas Wilde die Fraktion verlässt. „Er ist fachlich ein Verlust, aber politisch hat er einen anderen Weg eingeschlagen“, sagte er der MAZ. Wilde habe bei vielen Auseinandersetzungen vollkommen anders angestimmt als die Fraktion. „Auch zur Politik der Bürgermeisterin haben wir absolut unterschiedliche Auffassungen.“

Hillebrand fordert Thomas Wilde auf, sein Mandat niederzulegen und damit den Weg frei zu machen für einen Nachrücker auf der Liste der Linken. Thomas Wilde lehnt das ab. Er schloss nicht aus, dass er sich einer anderen Fraktion anschließt. „Sollte ich Angebote erhalten, werde ich mir das anhören und darüber nachdenken. Ich habe das Interesse an der kommunalpolitischen Arbeit nicht verloren“, sagte Wilde, der auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Anglervereins Wildau ist.

Stärkste Fraktion im Wildauer Stadtrat ist die SPD mit sechs Sitzen, die Fraktion BfW/Grüne ist mit fünf Mandaten jetzt zweitstärkste Fraktion. Linke und CDU/ FDP haben jeweils vier Sitze.

