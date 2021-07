Wildau

Welch ein Karrierestart! Als Eric Kühn vor drei Jahren sein Studium an der TH Wildau im Studiengang „Logistics and Supply Chain Management“ („Supply Chain“ heißt Lieferkette) abgeschlossen hatte, bekam der „Master of Engineering“ die Offerte einer Leitungsposition. Seitdem arbeitet der Berliner mit Wurzeln in Brandenburg und Thüringen als Bereichsleiter bei Coca-Cola in Halle (Saale).

Preform-Produktion hat auch mit Logistik zu tun

Dort leitet der 31-Jährige die Preform-Produktion. Die sogenannte Preform ist der Rohling, aus dem erst in der Abfüllanlage vor Ort – für den ostdeutschen Markt zum Beispiel in Genshagen (Teltow-Fläming) – die echte Coca-Cola-Flasche geformt wird. Alle in Deutschland verkauften Einweg-Flaschen nehmen in Halle ihren Anfang, hier findet die gesamte Preform-Produktion für den heimischen Markt statt. Wie „ein eigenes kleines Unternehmen“ agiere seine 36-köpfige Abteilung. Hier in der Produktion sei logistisches Geschick gefragt, erklärt der Bereichsleiter. So müsse zum Beispiel genügend Rohstoff zur richtigen Zeit da sein.

Wichtige Fähigkeit: das „Gen zu motivieren“

Ebenso wichtig wie Organisationstalent sowie ein Verständnis für die wirtschaftlichen und logistischen Zusammenhänge ist in Eric Kühns Job die Fähigkeit, Menschen zu führen. „Dass ich das kann und das Gen zu motivieren besitze, habe ich während meines Studiums entdeckt, als ich etwa 25 Kommilitonen während ihrer Praktika bei meinem damaligen Nebenjob-Geber Rheinmetall angeleitet habe.“ Seine Aufgabe als Bereichsleiter sieht er darin, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und als Team funktionieren. „Ich rede sehr viel mit meinen Leuten. Das schafft Verständnis und Vertrauen“, so Kühn. Bei Coca-Cola ist er mit seinem freundlichen Führungsstil goldrichtig.

Viel Praxiserfahrung während des Studiums

Dabei hätte es ganz anders kommen können. Eric Kühn ist großer Automobil-Fan und hat während des Studiums ein sechsmonatiges Praktikum bei Audi in Neckarsulm (Baden-Württemberg) absolviert. Den Teileeinkauf für den A6 und die Sonderanfertigungen für Promis hat er so gut gemanagt, dass er als Festangestellter hätte bleiben können. „Dieses Angebot, einen Traumjob bei einem Traumarbeitgeber auszuschlagen, ist mir unfassbar schwergefallen“, sagt Eric Kühn. Doch er wollte zurück nach Berlin (seiner „Homebase und Kraftquelle“) und auch sein Studium an der TH Wildau zu Ende bringen. Mit letzterem aber ließ er sich Zeit – um zusätzlich zu den verpflichtenden Praktika Erfahrungen in der Berufswelt zu sammeln: „Ich bin nicht so der Theoretiker, sondern der Praktiker, und damit wollte ich hervorstechen.“ So folgte ein Nebenjob bei dem Automobil-Zulieferer Pierburg in Berlin. Auch hier hätte er bleiben können.

Bei Coca-Cola fühlt sich Eric Kühn pudelwohl und identifiziert sich stark mit der lockeren Unternehmenskultur. Einziger Wermutstropfen sei die anstrengende Pendelei nach Halle, so der junge Vater. Wie gut, dass Coca-Cola seine Hauptzentrale in Berlin hat ...

„Seien Sie irgendwo der Beste“

Allen Studierenden gibt Eric Kühn noch einen Tipp mit auf den Weg, den er einst von einem Vorstand bekam: „Seien Sie irgendwo der Beste.“ Eric Kühn hat seine Stärken erkannt und mit Praxiserfahrung und Führungsqualitäten gepunktet.

Von Maria Kröhnke