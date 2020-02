Matthias Borutta ist neuer Center-Manager im A-10-Center

Wildau

Seit Januar gibt es im A 10-Center Wildau einen neuen Center-Manager. Matthias Borutta wechselte vom Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach nach Wildau, um hier die Geschicke zu leiten. Bereits seit 1991 ist er beider ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG, die das Einkaufszentrum betreibt, beschäftigt.

Matthias Borutta arbeitete vorher in Sulzbach in Hessen

Wenn Matthias Borutta sich auch gerne an die Zeit im Main-Taunus-Zentrum, wo er 2009 das Ruder übernahm erinnert, freut er sich auf die Zeit in Wildau. „Jetzt gilt meine ganze Kraft der neuen herausfordernden Aufgabe im A 10 Center“, erklärt er. Obwohl es gut laufe und die Kunden „ihr“ A 10 lieben, gebe es immer die Möglichkeit etwas zu verbessern und das Angebot noch attraktiver machen. „Ich will hier Fuß fassen und langfristig für alle, ob Politik oder Händler ein guter Ansprechpartner sein“, sagt der neue Center-Manager. Erfahrung sammeln konnte der 55-Jährige nicht nur im Main-Taunus-Zentrum, sondern auch auf seinen vorherigen Stationen im Allee-Center Hamm, dem Leine-Center Laatzen, dem Rotmain-Center in Bayreuth, der City-Galerie Augsburg wie auch bei der Umstrukturierung der Promenaden Hauptbahnhof in Leipzig.

Center-Manager will in die Region ziehen

Noch wohnt Matthias Borutta in der Nähe von Frankfurt am Main, will aber demnächst seine Zelte dort abbrechen und hat die Absicht, sich mit seiner Frau und dem Neufundländer, der zur Familie gehört, in der Region niederzulassen. Die beiden erwachsenen Töchter gehen inzwischen ihre eigenen Wege.

Im September 1996 wurde das A 10-Center eröffnet, im April 2011 der Erweiterungsbau. Mit einer Gesamtfläche von fast 50 Hektar zählt es zu den großen Einkuafszentren in Deutschland. Im Durchschnitt frequentieren knapp 22 000 Besucher pro Tag das Einkaufszentrum. 1600 Menschen sind nach Angaben des Betreibers hier beschäftigt. gi

