Wildau

Maximilian Müller gehört zu den knapp 3700 Studierenden an der Technischen Hochschule (TH) Wildau. Der 27-Jährige hat gerade sein drittes Semester in der Fachrichtung Automatisierungstechnik begonnen. Er ist in Fredersdorf (Märkisch-Oderland) aufgewachsen und wohnt in einer kleinen Wohnung in der Nähe des Campus‘. Am 1. März 2020 begann er sein Studium. Der erste Lockdown wurde am 16. März beschlossen und trat vier Tage später in Kraft.

„Ich hatte zuerst nur mit einem Kommilitonen Kontakt. Es war schwierig, da wir nur Online-Unterricht hatten und schulische Sachen in WhatsApp abstimmten“, erzählt der junge Mann. Er verweist darauf, dass es teilweise Präsenzveranstaltungen gab. Bestimmte Module, beispielsweise der Messtechnik-Sensorik, seien schwer vom Schreibtisch zu realisieren. „Wir waren nie als ganzer Kurs vor Ort, sondern nur in kleinen Gruppen“, so der Student.

Die Mensa hatte ihren Betrieb eingestellt. Das sogenannte ViNN:Lab, wo wie in einer Bibliothek 3D-Drucker, 3D-Scanner und andere Werkzeuge genutzt werden können; das Hochschul-Orchester und der Chor, Sportangebote und vieles andere standen nicht mehr zur Verfügung. Für den jungen Mann, der gern Volley- und Fußball spielt, nicht so einfach. Er freute sich, als Ende Juni wieder Veranstaltungen möglich wurden, zum Beispiel im Studentenclub. „Ich habe dort zwei Maschinenbauer kennengelernt. Wir unternehmen jetzt öfter was zusammen.“ Seit kurzem wirkt Maximilian Müller auch bei dem Solarbootteam der Hochschule mit.

Schnelle digitale Umrüstung der Lehre

„Manchmal war es sehr schwierig, online zu kommunizieren. Wir konnten nur reinsprechen, wenn das Mikro freigeschaltet war, haben meist einen Text geschrieben und mussten auf die Antwort des Professors warten.“ Maximilian Müller ist froh, dass im kommenden Semester Hybridveranstaltungen geplant sind und mehr Normalität einzieht. Trotz der Pandemie-bedingten „Holpersteine“ fühlt sich der junge Mann an der TH Wildau sehr wohl.

„Hier in Wildau hat man schnell auf Corona reagiert. Die digitale Umrüstung war eine Meisterleistung. An anderen Hochschulen hat das bis zu zwei Monaten gedauert, die hatten keine Vorlesungen so lange, weiß ich von Freunden.“

Das Lob freut den Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Jörg Reiff-Stephan. „Für unsere Brandenburger Hochschulen betrachtet, haben wir den größten Zulauf an Studienbewerbern. Die Bewerberzahlen konnten gleichbleibend auf hohem Niveau gehalten werden. Der leichte Abfall in den Ingenieurdisziplinen konnte mit einem erhöhten Interessenzulauf in den Wirtschaftsbereichen ausgeglichen werden“, berichtet der Professor. Er räumt jedoch ein, dass in diesem Jahr Auswirkungen der Pandemie zu spüren seien. Studierende konnten beispielsweise nicht ihre Bachelorarbeit beenden, weil diese oft projektbezogen auf Unternehmen sind, und sie nicht vor Ort sein durften. Deshalb gibt es einen Rückgang bei den Bewerbungen zu Master-Studiengängen.

Etwa 50 Prozent Präsenzveranstaltungen

Um Studierenden und Mitarbeitern Orientierung und Unterstützung zu Corona-Zeiten zu geben, wurden verschiedene Projekte initiiert. „In unserer ’Welcome (back)’-Initiative finden Studierende neben den Beratungsangeboten des TH College Angebote zum Absolvieren des Studienalltags wie auch kulturelle, die das soziale Miteinander fördern und gemeinschaftliche Freizeitaktivitäten ermöglichen“, erläutert Jörg Reiff-Stephan. Eine Solarbootregatta, ein Fahrradkorso, der Wildauer Runners-Day gehören unter anderem zu den Offerten.

Das Präsenzangebot der Hochschule im Wintersemester soll erhöht werden und im Schnitt 50 Prozent der Lehrveranstaltungen betreffen – immer mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen und die pandemische Situation.

„In den vergangenen anderthalb Jahren gab es an unserer Hochschule nur äußerst wenige Corona-Fälle. Dies waren insbesondere keine Folgefälle aus Veranstaltungen der Hochschule. Das zeigt, dass die Hygieneregeln im Haus hundertprozentig gegriffen haben“, stellt Jörg Reiff-Stephan fest.

2500 Studenten können gleichzeitig online lernen

Der Professor erzählt, dass die Hochschule sofort beim ersten Lockdown neue Möglichkeiten der digitalen Infrastruktur geschaffen habe. Die Serverlandschaft der Hochschule und die E-Learning-Angebote wurden ausgebaut. „Vor Corona hatten wir Serverkapazitäten für virtuelle Räume, um 300 Studierenden den Zugang in einer Session zu ermöglichen. Das war entschieden zu wenig. Durch den Serverausbau sind nun die gleichzeitig im Internet arbeitenden Studierenden von 300 auf 2500 gestiegen“, weiß der Vizepräsident.

Und es geht weiter. Kürzlich flossen vom Land rund 570 000 Euro Fördermittel, um 14 Seminarräume auf eine hybride Lehre umzubauen. Das heißt, dass Studierende gleichzeitig vor Ort oder online an Lehrveranstaltungen teilnehmen können.

Viele andere Angebote wurden auch erfolgreich in digitale Formate überführt. Dazu gehören die Kontaktmesse für Studierende und Firmen „THCONNECT“, die Kinderuniversität für die Forscher von morgen, die Fachtage für Technik und Informatik für Schüler und der Informationstag der Hochschule.

In wenigen Wochen, am 22. Oktober, feiert die Technische Hochschule Wildau ihr 30. Gründungsjubiläum. Auch das wird digital im Live­stream übertragen. Maximilian Müller wird es sich ansehen. Er ist schon gespannt.

Von Heidrun Voigt