Musikalisches „Real-Spektakel“ in Wildau

Wildau

So manch ein Kunde stand am Samstagvormittag etwas irritiert im Real-Markt im A10-Center in Wildau. Die „Angebotsfläche“, da wo normalerweise die Warenträger mit den Angeboten zu finden sind, war gähnend leer. Und überhaupt passierte da so allerhand Ungewöhnliches. Auffallend viele Azubis tummelten sich in der Schreibwarenabteilung, um unter Anleitung ihrer Ausbildungsleiterin die Waren in den Regalen zu ordnen. Am Eingang des Marktes machten junge Menschen eine Kundenbefragung. Da gab es Fragen wie „Was stört Sie beim Einkaufen am meisten?“, „Was macht beim Einkaufen am meisten Spaß?“ oder „Ist Ihnen bewusst, dass viele dieser Produkte erst hergeflogen/geschifft werden mussten, was sehr schlecht für die Umwelt ist?“ Obendrauf gab es noch eine Schätzfrage: „Was denken Sie, wie viel bekommt der eigentliche Produzent des Produktes pro Verkauf?“

Zum Ständchen beim Gemüse

Zudem standen in den Regalreihen Kinder mit Klemmbrett samt Skizzenblock und zeichneten die Waren ab. Und dann kurz vor elf die Durchsage über die Lautsprecher des Marktes: „Heute gibt es auch Real Kultur pur! In wenigen Momenten ist ein kleines musikalisches Ständchen auf der Aktionsfläche neben dem Gemüse zu hören. Spitzen Sie die Ohren und seien Sie dabei: Real ist Real ist Real!“

Allerdings hatten sich dort inzwischen jede Menge Eltern versammelt, die wussten,was hier passieren sollte – Flashmobartig eroberten Schüler der Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau und Mitglieder des Kinderchores vom Staatstheater Cottbus den Markt. Aus allen Richtungen kamen sie auf die Aktionsfläche, voran die Chorgruppe, die mit dem Song „Wer möchte nicht im Leben bleiben“ das Ständchen eröffnete. Nach und nach kamen die anderen Gruppen, die sich vorab über den Markt verteilt hatten, dazu wie die Azubis, die Interviewer oder Maler, da gab es auch die gut gelaunte Quasselgruppe, die Smarties oder die 1-Euro-Gruppe, um in den Gesang mit einzustimmen. Aber auch die Videocrew, die das Ganze in Wort und Bild festhielt.

Musikalisches Kaufhausspektakel

Erst mit der Schlussansage erfuhren auch die ahnungslosen Kunden, was es mit dem „Ständchen“ auf sich hatte. Da war zu hören: „Real, die Schüler und Schülerinnen der Witthöft-Oberschule Wildau und der Kinderchor des Staatstheaters Cottbus bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit! Wir erwarten Sie wieder am 13. Juni zur Premiere von 100 Stimmen, ein musikalisches Kaufhausspektakel am Staatstheater Cottbus. Das Projekt wird gefördert durch ,Kultur macht stark – Bündnis für Bildung’“. Dazu verteilten die Akteure Flyer.

„100 Stimmen, ein musikalisches Kaufhausspektakel“ basiert auf der satirischen Chor-Revue „Warehouse-Life“. Da geht es um ein lautes, schrilles Einkaufsparadies, um das Thema der Käuflichkeit und der Konsumgesellschaft. „Das Projekt setzt darauf, dass Jugendliche neben den Musiknummern szenische Nummern selbst erfinden, Texte schreiben und ihren Gestaltungskräften Ausdruck verleihen“, sagte Projektleiterin Norienne Olberg. Sie ist die Leiterin des Kinderchores am Staatstheater in Cottbus und auch Musiklehrerin an der Wildauer Schule. „Mir lag daran, meine Wildauer Schüler bei diesem Projekt mit ins Boot zu holen“, erklärte sie.

Für die Schüler stand dieser Workshoptag unter dem Motto „Schnuppertag“. Erstmals trafen sich die Wildauer und Cottbuser zu einer gemeinsamen Probe, eben um sich zu „beschnuppern“, nachdem man bisher zu den Workshoptagen einzeln an dem Projekt arbeitete. Also ging es nach dem Auftritt im Real-Markt zurück in die Schule, wo dann noch bis 16 Uhr „hart“ geprobt wurde. Schließlich soll zur Premiere am 13. Juni in der Kammerbühne in Cottbus alles klappen.

Von Gerlinde Irmscher