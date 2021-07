Der Platz in den Innenstädten ist knapp, auch für die Paketzustellung. Der Wildauer Student André Kommenda hat in seiner Bachelorarbeit Konzepte für die sogenannte letzte Meile untersucht. Viele Paketzusteller arbeiten bereits mit Mikrodepots am Rande der Innenstadt, von denen aus Lastenräder und E-Fahrzeuge für den Weg zum Kunden genutzt werden.