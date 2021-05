Den Blick sanft über das Wasser schweifen lassen und dabei alle Muskeln des Körpers trainieren: Stand-Up-Paddling (SUP) erfreut sich auch in Brandenburg großer Beliebtheit. Am Dahme-Ufer in Wildau verleiht der passionierte Stehpaddler Max Brandt aus Schulzendorf seit Kurzem die schwimmenden Boards mit Stechpaddel – als Pionier in der Region.