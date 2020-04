Macher von Fire and Ice sattelt um - Neues Angebot in der Coronazeit: Hausmannskost zum Mitnehmen in Wildau

Dienstags bis freitags von 11 bis 14 Uhr bietet Sebastian Gellner in Wildau einen Mittagstisch an. Normalerweise betreibt er die Cocktailbar Fire and Ice – jetzt hat er etwas ganz anderes im Angebot.